Tim Ballard negó vínculos con "El Americano", uno de los acusados en el caso Loan

Consultado por Graña por la demora de Argentina en penalizar la tenencia de material de pornografía infantil, el ex agente confió que "fue muy rara" la postura asumida por el país y amplió: "Cuando yo fui agente federal todos hablábamos de esto: es casi el único país de todo el mundo done sí es ilegal transferir la pornografía infantil pero no es ilegal tener posesión de la materia criminal", señaló.

¿Quién es El Americano?

El Americano es uno de los principales sospechosos del caso Loan, un niño desaparecido cuyo paradero sigue siendo un misterio. Nicolás Gabriel Soria, conocido por ese alias, ha sido señalado por su participación clave en el presunto secuestro y encubrimiento. El abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, apuntó a una red organizada para evitar que la verdad emergiera.

Soria se presentaba como un supuesto agente internacional, fingiendo ser parte de la CIA o de la Interpol. Su presencia en la zona donde desapareció Loan levantó sospechas desde el principio. Según las declaraciones del abogado Gallego, Soria habría estado merodeando el área días antes del suceso, lo que hace pensar en una participación directa en el secuestro.

loan americano 2.jpg

“Este hombre llegó a la región antes del secuestro y fue visto en las inmediaciones del lugar del crimen”, afirmó Gallego. Su implicación no se limita a esa fecha, sino que también se descubrió que administraba un hotel en el área. Este hecho resultó especialmente sospechoso para los investigadores, quienes ven patrones de encubrimiento detrás de sus movimientos.

Las investigaciones actuales apuntan a una red de complicidades que habrían saboteado la justicia para impedir el esclarecimiento del caso Loan. Juan Pablo Gallego indicó que 17 personas han sido detenidas y que 10 de ellas fueron correctamente identificadas como participantes en el encubrimiento, según la jueza a cargo.

Gallego señaló que Soria, bajo la identidad de El Americano, tuvo un rol protagónico en el intento de impedir que la verdad sobre Loan saliera a la luz. Su presunta relación con los testigos del caso es uno de los aspectos más alarmantes. “No solo gerenciaba el hotel donde se alojaban los testigos, sino que incluso las autoridades judiciales tenían que negociar con él para poder entrevistarlos”, aseguró el abogado.