TODO GRABADO

Video: lo que iba a ser un fin de semana romántico terminó con un insólito robo y una fuga

Dos turistas extranjeros vivieron un inesperado episodio en la entrada de un barrio privado y todo quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Un insólito episodio de inseguridad se registró en las últimas horas en Berazategui, donde un chofer de una aplicación de transporte le robó las valijas a dos turistas extranjeros tras engañarlos y escapar con el vehículo. El ladrón fue detenido más tarde en Lanús, luego de que las pertenencias de las víctimas pudieran ser rastreadas con tecnología de geolocalización.

El viaje comenzó sin inconvenientes y transcurrió con normalidad hasta que llegaron a la entrada del barrio privado. Allí, los guardias de seguridad del complejo le solicitaron al conductor del vehículo la documentación correspondiente para poder ingresar hasta el hotel, trámite que no pudo completar.

Frente a esta situación, y ante la imposibilidad de avanzar con el auto, el chofer informó a los pasajeros que deberían descender para retirar sus pertenencias y continuar a pie hasta el destino final.

En ese momento, la secuencia tomó un giro inesperado. Las cámaras de seguridad del country captaron cómo los turistas descendían del auto y comenzaban a retirar su equipaje del baúl. Sin embargo, mientras intentaban hacerlo, el conductor puso en marcha el vehículo y salió a toda velocidad, generando sorpresa en las víctimas y en los propios guardias que presenciaban la escena.

Una huida y un seguimiento

El episodio no terminó allí. De acuerdo con fuentes de seguridad bonaerense, uno de los turistas sufrió heridas leves en medio de la maniobra de fuga. De inmediato, se dio aviso a las autoridades y se radicó la denuncia correspondiente, lo que activó un operativo de rastreo a cargo del Grupo Táctico de Operaciones (GTO).

Gracias a la tecnología de geolocalización, las fuerzas pudieron seguir el recorrido de los dispositivos electrónicos que habían quedado dentro del auto, entre ellos una laptop y un iPad. Esa información resultó clave para dar con el paradero del vehículo y del conductor, que ya se había alejado de la zona de Berazategui.

El operativo de seguimiento finalizó en el partido de Lanús, más precisamente en una vivienda ubicada sobre la calle Magdalena. Allí, los investigadores lograron ubicar tanto al sospechoso como las pertenencias de los turistas, que habían sido trasladadas al lugar junto con el auto utilizado en el episodio.

Con la autorización judicial correspondiente, se llevó adelante un allanamiento en la vivienda. Durante el procedimiento se recuperaron todos los bienes de las víctimas, entre ellos la computadora portátil, el iPad con sus auriculares, los pasaportes, lentes, un bolso y prendas de vestir.

La detención del chofer de la aplicación de transporte

El sospechoso, un hombre de 29 años que había actuado como chofer del vehículo, fue detenido en el mismo operativo y quedó a disposición de la fiscalía. Intervino en el caso la UFIJ N°2, a cargo del doctor Granado, quien ordenó la imputación del acusado.

Según detallaron fuentes judiciales, el hombre no solo fue señalado por la maniobra en Berazategui sino también por haber intentado desobedecer a los guardias de seguridad del barrio, que advirtieron su actitud sospechosa en el momento de la fuga.

