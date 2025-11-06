Tragedia en la ruta 11: la muerte de un ciclista embestido por una camioneta

Durante los operativos, el tránsito sobre la Ruta 11 permaneció interrumpido parcialmente, lo que generó demoras en la circulación. Las autoridades dispusieron cortes preventivos para preservar la escena y facilitar el trabajo de los peritos.

El hecho causó profunda conmoción en Gualeguay, donde la víctima era muy conocida por los vecinos de la zona rural. La investigación continúa para establecer si hubo responsabilidad del conductor de la camioneta.

Una mujer se accidentó en la ruta Provincial 32

Una mujer y su padre resultaron con heridas leves este jueves al mediodía luego de que el auto en el que viajaban volcara sobre la Ruta Provincial 32, a la altura del kilómetro 32, en cercanías de la localidad entrerriana de Viale, departamento Paraná.

El vehículo, un Renault Sandero Stepway, era conducido por la mujer, quien perdió el control del rodado tras un aparente bloqueo de frenos, según relató a efectivos de la comisaría de Viale. El auto terminó despistando y volcó sobre la calzada, en un tramo que conecta las ciudades de Crespo, Seguí, Viale y Tabossi.

ruta provincial 32 vuelvo renault sandero

Tras el siniestro, una ambulancia del hospital de Viale se dirigió al lugar y trasladó a ambos ocupantes para realizarles estudios médicos. Pese a la magnitud del vuelco, ninguno de los dos sufrió lesiones graves, confirmaron fuentes policiales y sanitarias.

El accidente provocó demoras en el tránsito sobre la Ruta 32, un corredor con alto flujo vehicular en la zona central de Entre Ríos. Personal de la comisaría local intervino en la escena, tomó declaración a los involucrados y supervisó las tareas de retiro del vehículo una vez finalizadas las pericias.

Las causas del desperfecto mecánico que habría provocado el accidente aún se encuentran bajo investigación.