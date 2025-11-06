Tragedia en la ruta 11: la muerte de un ciclista embestido por una camioneta
Héctor “Tito” Meoniz falleció en el acto luego de ser atropellado por una Toyota Hilux cuando circulaba en bicicleta sobre la Ruta Nacional 11, en Entre Ríos.
Un hombre de 69 años murió este miércoles por la noche tras ser embestido por una camioneta mientras circulaba en bicicleta sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 212, en jurisdicción de Gualeguay, Entre Ríos. La víctima fue identificada como Héctor “Tito” Meoniz, vecino de la zona rural de la localidad.
El accidente ocurrió cerca de las 20.23, cuando una Toyota Hilux conducida por un hombre de 72 años, oriundo de Paraná, chocó desde atrás al ciclista que se desplazaba en el mismo sentido, de este a oeste. Las causas del impacto todavía se investigan.
El golpe fue tan fuerte que Meoniz murió en el acto. Pese a la intervención del personal del Hospital San Antonio, bomberos voluntarios y efectivos policiales, no pudieron hacer nada para asistirlo.
Según fuentes consultadas por el medio El Once, las tareas de identificación demoraron algunas horas hasta que la familia del hombre fue notificada. En el lugar trabajó la comisaría local junto con el personal de Criminalística, que realizaron las pericias y relevaron pruebas para determinar cómo se produjo el siniestro.
Durante los operativos, el tránsito sobre la Ruta 11 permaneció interrumpido parcialmente, lo que generó demoras en la circulación. Las autoridades dispusieron cortes preventivos para preservar la escena y facilitar el trabajo de los peritos.
El hecho causó profunda conmoción en Gualeguay, donde la víctima era muy conocida por los vecinos de la zona rural. La investigación continúa para establecer si hubo responsabilidad del conductor de la camioneta.
Una mujer se accidentó en la ruta Provincial 32
Una mujer y su padre resultaron con heridas leves este jueves al mediodía luego de que el auto en el que viajaban volcara sobre la Ruta Provincial 32, a la altura del kilómetro 32, en cercanías de la localidad entrerriana de Viale, departamento Paraná.
El vehículo, un Renault Sandero Stepway, era conducido por la mujer, quien perdió el control del rodado tras un aparente bloqueo de frenos, según relató a efectivos de la comisaría de Viale. El auto terminó despistando y volcó sobre la calzada, en un tramo que conecta las ciudades de Crespo, Seguí, Viale y Tabossi.
Tras el siniestro, una ambulancia del hospital de Viale se dirigió al lugar y trasladó a ambos ocupantes para realizarles estudios médicos. Pese a la magnitud del vuelco, ninguno de los dos sufrió lesiones graves, confirmaron fuentes policiales y sanitarias.
El accidente provocó demoras en el tránsito sobre la Ruta 32, un corredor con alto flujo vehicular en la zona central de Entre Ríos. Personal de la comisaría local intervino en la escena, tomó declaración a los involucrados y supervisó las tareas de retiro del vehículo una vez finalizadas las pericias.
Las causas del desperfecto mecánico que habría provocado el accidente aún se encuentran bajo investigación.