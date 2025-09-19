Yanina Latorre analizó la postura de Daniela Celis luego del accidente de Thiago Medina: "Esta chica..."

“Ella es una fenómena. Es muy fuerte. Es una niña, podría no estar. Hay muchas que, enojadas, no te van”, agregó en el ciclo mientras en la pantalla pasaban las palabras de Daniela fuera del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, luego de que Thiago saliera de una operación que duró más de cuatro horas donde se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal.

Por último, y una opinión que la mayoría sustenta, Latorre remarcó la importancia de su presencia pese a las diferencias. “Estaban separados”, recordó. Y cerró: “Es pendeja, la había cagad..., estaba enojada, y está ahí”.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

El 19 de septiembre por la mañana, Thiago Medina fue operado de la parrilla costal para reconstruir ocho costillas que se habían fracturado tras el fuerte accidente que sufrió en su moto el pasado viernes 12 de septiembre.

“El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires”, comienza diciendo el comunicado que emitieron desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Sobre cómo fue y la duración de la misma informaron: “La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo hemodinamicamente estable. No presentó intercurrencias”.

“En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronostico reservado", dicen las últimas lineas del parte médico, donde dejan en claro de igual manera que seguirá siendo evaluado.