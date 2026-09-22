Cómo curar heridas correctamente para evitar infecciones: evitá los errores más comunes

Una vez realizada la limpieza, la zona debe secarse con una gasa mediante pequeños toques, comenzando desde el centro y avanzando progresivamente hacia los bordes.

También es importante evitar la contaminación cruzada. Si una gasa ya entró en contacto con la piel de los alrededores, no debe volver a utilizarse sobre la herida. Si es necesario continuar con el secado, se debe utilizar una nueva gasa estéril.

Qué antiséptico se puede usar en una herida

Después de la limpieza, se recomienda aplicar un antiséptico como clorhexidina o povidona yodada, y dejar actuar el producto adecuadamente.

Mientras el antiséptico actúa, se pueden preparar las gasas o los apósitos que se utilizarán para cubrir la zona.

Si además se coloca un vendaje, es importante comprobar que no comprima demasiado, para evitar comprometer la circulación sanguínea.

Qué hacer ante una herida profunda

Cuando la lesión es extensa, profunda o presenta los bordes manifiestamente separados, el procedimiento es diferente y requiere asistencia médica especializada para su sutura.

En estos casos, según las indicaciones del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, no se debe realizar el lavado tradicional con agua y jabón.

Para limpiar la zona se utiliza suero salino o agua, únicamente con el objetivo de arrastrar la suciedad o los posibles gérmenes presentes.

Después, se debe colocar una gasa húmeda, impregnada con suero o agua, y envolver el área con una venda. Si no se dispone de vendaje en el hogar, se puede utilizar una toalla limpia para cubrirla antes de trasladar a la persona a un centro sanitario.

Qué debe tener un botiquín de primeros auxilios

Contar con algunos elementos básicos en el hogar permite actuar ante este tipo de situaciones. Entre los insumos recomendados se encuentran:

Gasas estériles .

. Vendas .

. Esparadrapo .

. Tiritas o apósitos adhesivos .

. Antisépticos en monodosis o envases pequeños, como clorhexidina y povidona yodada.

Tener estos elementos a mano permite realizar una primera atención ante heridas leves y cubrir adecuadamente aquellas que requieren posteriormente una evaluación médica.