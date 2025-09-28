El curioso regalo de un artista turco que impactó a la China Suárez y Mauro Icardi: la foto

Además acompañó la publicación con tres emojis de cara de amor y una canción con idioma de ese país en el que cada vez está más a gusto con su nueva vida en Estambul.

Las imágenes, que combinan blanco y negro con color, reflejan un momento de amor de la pareja donde se encontraban vestidos muy elegantes.

El presente fue entregado por el artista local Batuhan Adgüzel al propio Mauro Icardi, quien posó feliz con el cuadro con imagen junto a su novia.

“Uno de mis momentos soñados se ha hecho realidad. Conocer a Mauro Icardi fue una emoción indescriptible y un recuerdo inolvidable. Muchas gracias por todo”, describió el artista turco al compartir la foto del encuentro con el delantero del Galatasaray.

La profunda reflexión de la China Suárez con su hija Rufina al llegar a Turquía: los videos

La China Suárez reflexionó junto a su hija mayor Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, tras recordar todo lo que padeció a lo largo de su adolescencia ante la exposición pública.

“Mi amor, no te tiene que importar. Me hacen burla desde que tengo 15 años, desde Casi Ángeles: que estaba más gorda, más flaca, que si tengo un novio, que si me separo, que si elijo una marca y está mal… Así fue siempre mi vida. Vos tenés que estar contenta porque a mí no me afecta. Vos sabés quién soy", le explicó la actriz a su hija, quien la escuchaba atentamente.

Y agregó: "No es importante lo que digan los demás que no te conocen. A mí me importan ustedes, mi familia, mis amigos -que son pocos, pero bueno-. El resto, que no nos conocen… Pensá que todo eso no va a desaparecer: el hate, la gente que pone cosas feas, que quiere cancelar todo el tiempo, chismes, mentiras. Lo importante es que nosotros tenemos buena comunicación y que vos todo lo que me querés preguntar, me lo preguntás”.

Luego la China Suárez le cedió la palabra a su hija y ella preguntó: “¿Para qué tiran hate si no saben quién es?”. A lo que la actriz comentó: “Esa respuesta no la vas a tener nunca. Hay que hacerse fuerte y entender que eso no es parte de tu vida. Yo lo leo y no lo tomo personal, estoy como blindada hace muchos años”, le contestó su mamá.

“Que no tiren hate si no saben quién es…. Sos una mamá buena, una persona buena. Y todo lo que dicen es mentira. Yo vivo con ella hace doce años y nada de lo que dicen es verdad, así que…”, finalizó Rufina bancando a pleno a su mamá ante las críticas que recibe en las redes.