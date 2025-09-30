A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿No soltó?

La actitud provocativa de Luciana Elbusto con Diego Brancatelli en los Premios Martín Fierro: "Buscaba..."

A meses de que saliera a la luz el affaire, Luciana Elbusto se cruzó con Diego Brancatelli y su esposa, Cecilia Insinga, en los Premios Martín Fierro de Televisión. Según trascendió, ella intentó captar su atención en todo momento.

30 sept 2025, 21:01
La actitud provocativa de Luciana Elbusto con Diego Brancatelli en los Premios Martín Fierro: Buscaba...
La actitud provocativa de Luciana Elbusto con Diego Brancatelli en los Premios Martín Fierro: Buscaba...

La actitud provocativa de Luciana Elbusto con Diego Brancatelli en los Premios Martín Fierro: "Buscaba..."

Luciana Elbusto se reencontró con Diego Brancatelli en los Premios Martín Fierro de Televisión 2025, después del recordado episodio en el que trascendieron los encuentros íntimos que habían mantenido.

Las repercusiones del galardón siguen llegando, y no solo por los discursos, los premios o las polémicas más evidentes, sino también por aquellas perlitas que las cámaras no capturaron en vivo pero que, un día después, empiezan a salir a la luz y dan que hablar. El cruce entre la periodista y el panelista político no pasó desapercibido en los pasillos del Hotel Hilton, donde los gestos quedaron en evidencia para quienes fueron testigos de la escena. En este caso, de ella hacia él.

Mientras analizaban el look de la panelista, Yanina Latorre en SQP (América TV) contó que toda la noche estuvo con una actitud de llamar la atención de Brancatelli. "Esta piba los rondó toda la noche. Muy incómoda ella. Iba, daba vueltas".

"Buscaba la nota, que salga en portales. En un momento, Brancatelli y la mujer fueron al puestito a sacarse fotos y ella fue por atrás. Les desfilaba adelante. Ya está, se terminó", comentó la conductora del programa, algo indignada.

Lejos de quedar allí su comentario hacia la panelista, sentenció: "Una cosa es generar una polémica, pero estos dos están casados. Ya está".

Embed

El reencuentro, inevitable por la magnitud de la ceremonia y la presencia de las principales figuras del medio, reavivó comentarios en redes sociales, que recordaron la polémica que en su momento había acaparado titulares. Una muestra más de que, además de los premios, los Martín Fierro siempre dejan espacio para el costado más controversial de las celebridades.

Qué pasó entre Luciana Elbusto y Diego Brancatelli

Luciana Elbusto y Diego Brancatelli protagonizaron un escándalo mediático conocido como “Brancagate” tras la filtración de supuestos chats íntimos entre ambos, mientras el periodista mantenía una relación con Cecilia Insinga.

Inicialmente, ambos negaron el affaire, pero al tomar mayor dimensión el tema, finalmente lo admitieron públicamente. Insinga, esposa de él, reconoció la infidelidad y expresó su dolor a través de las redes sociales, aunque también defendió la unidad familiar.

A pesar del escándalo, la pareja decidió dejar atrás lo ocurrido y se dio una nueva oportunidad, asistiendo juntos a los Premios Martín Fierro 2025. Durante la gala, Luciana se cruzó con ellos y varias fuentes indicaron que intentó captar la atención de Brancatelli en varios momentos de la noche, aunque él rechazó todo intento de provocación.

luciana elbusto.png

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Luciana Elbusto Diego Brancatelli Cecilia Insinga

Lo más visto