La actitud provocativa de Luciana Elbusto con Diego Brancatelli en los Premios Martín Fierro: "Buscaba..."

Lejos de quedar allí su comentario hacia la panelista, sentenció: "Una cosa es generar una polémica, pero estos dos están casados. Ya está".

Embed

El reencuentro, inevitable por la magnitud de la ceremonia y la presencia de las principales figuras del medio, reavivó comentarios en redes sociales, que recordaron la polémica que en su momento había acaparado titulares. Una muestra más de que, además de los premios, los Martín Fierro siempre dejan espacio para el costado más controversial de las celebridades.

Qué pasó entre Luciana Elbusto y Diego Brancatelli

Luciana Elbusto y Diego Brancatelli protagonizaron un escándalo mediático conocido como “Brancagate” tras la filtración de supuestos chats íntimos entre ambos, mientras el periodista mantenía una relación con Cecilia Insinga.

Inicialmente, ambos negaron el affaire, pero al tomar mayor dimensión el tema, finalmente lo admitieron públicamente. Insinga, esposa de él, reconoció la infidelidad y expresó su dolor a través de las redes sociales, aunque también defendió la unidad familiar.

A pesar del escándalo, la pareja decidió dejar atrás lo ocurrido y se dio una nueva oportunidad, asistiendo juntos a los Premios Martín Fierro 2025. Durante la gala, Luciana se cruzó con ellos y varias fuentes indicaron que intentó captar la atención de Brancatelli en varios momentos de la noche, aunque él rechazó todo intento de provocación.