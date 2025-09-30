"Lo conozco hace mucho": Evangelina Anderson se animó a hablar de su romance tras el cruce con Yanina Latorre

La confesión generó revuelo en el estudio y dejó abierta la puerta a nuevas especulaciones sobre la identidad del hombre en cuestión. Aunque no dio nombres, Evangelina dejó entrever que se trata de alguien con quien tiene una historia previa, lo que sumó aún más misterio al asunto.

¿Evangelina Anderson incómoda? Así reaccionó cuando un artista internacional quiso besarla

Luego de atravesar días agitados en los que fue vinculada sentimentalmente con Leandro Paredes, Evangelina Anderson decidió tomarse un descanso y eligió Italia como destino para desconectar. Allí se la vio disfrutando de momentos relajados junto a amigas y en compañía de una figura internacional de la música: Eros Ramazzotti.

Además, la modelo está transitando una etapa completamente nueva en su vida personal. Tras su reciente separación de Martín Demichelis, vive la soltería por primera vez en casi veinte años, lo que le permitió entregarse al disfrute con más libertad. En ese marco, viajó a Milán junto a su hermana Celeste, Majo Martino y la hermana de esta última para ser parte de la Semana de la Moda.

Entre pasarelas y eventos, organizaron un almuerzo con Milca Gili, donde se dio un momento inesperado con el cantante italiano. Mientras se grababan cantando una de sus canciones, el clima relajado y musical generó una cercanía entre Ramazzotti y Evangelina. En medio de ese ambiente distendido, el artista intentó besarla en dos ocasiones. Anderson, rápida de reflejos, se inclinó hacia abajo para evitar el contacto, dejando claro que no correspondía al gesto.

Pero la situación no terminó ahí. Instantes después, el músico volvió a intentar acercarse mientras el grupo reía. Milca Gili compartió el video en sus historias de Instagram, etiquetando a Evangelina y sumando la frase: “Alguien se enamoró…”. El episodio se convirtió en el foco de atención del encuentro, y Eva, firme en su postura, decidió tomar distancia, retirándose del lugar y dejando en evidencia que no estaba dispuesta a aceptar avances no deseados.