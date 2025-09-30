A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EN SÁLVESE QUIEN PUEDA

"Lo conozco hace mucho": Evangelina Anderson se animó a hablar de su romance tras el cruce con Yanina Latorre

Tras su cruce con Yanina Latorre, la modelo Evangelina Anderson reveló que está enamorada. Todos los detalles.

30 sept 2025, 21:44
yanina latorre, evangelina anderson
yanina latorre, evangelina anderson

En Sálvese quien pueda (América TV) mostraron el inesperado cruce entre Evangelina Anderson y Yanina Latorre. Todo sucedió luego de que la conductora asegurara tener en su poder un video que vincularía a la modelo con un hombre famoso y casado, algo que Evangelina negó de forma tajante.

En la alfombra de los Martín Fierro 2025, Evangelina le dijo a Yanina en referencia a su hija: "Juralo por Lolita". "Te lo juro. Vos entrás al mismo edificio y él entra después", describió Latorre las imágenes del supuesto video.

Leé también

El rumor entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson golpeó fuerte a Camila Galante: angustia y faltazo a un evento

El rumor entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson golpeó fuerte a Camila Galante: angustia y faltazo a un evento

"¿Con un casado? Si es verdad, decilo ahora", lanzó Evangelina. Inmediatamente, los cronistas comenzaron a cantar: "Que lo diga, que lo diga", pero Yanina optó por mantener en secreto el nombre del famoso.

Luego, lejos de esquivar el tema, Anderson decidió abrir su corazón y confirmó que está enamorada. Reveló que se trata de "una persona que conozco hace mucho". Y aclaró que esa relación no la mantuvo mientras estuvo con Martín Demichelis. "En el tiempo que estuve con él, dejé de lado a esa persona", aseguró.

La confesión generó revuelo en el estudio y dejó abierta la puerta a nuevas especulaciones sobre la identidad del hombre en cuestión. Aunque no dio nombres, Evangelina dejó entrever que se trata de alguien con quien tiene una historia previa, lo que sumó aún más misterio al asunto.

Embed

¿Evangelina Anderson incómoda? Así reaccionó cuando un artista internacional quiso besarla

Luego de atravesar días agitados en los que fue vinculada sentimentalmente con Leandro Paredes, Evangelina Anderson decidió tomarse un descanso y eligió Italia como destino para desconectar. Allí se la vio disfrutando de momentos relajados junto a amigas y en compañía de una figura internacional de la música: Eros Ramazzotti.

Además, la modelo está transitando una etapa completamente nueva en su vida personal. Tras su reciente separación de Martín Demichelis, vive la soltería por primera vez en casi veinte años, lo que le permitió entregarse al disfrute con más libertad. En ese marco, viajó a Milán junto a su hermana Celeste, Majo Martino y la hermana de esta última para ser parte de la Semana de la Moda.

Entre pasarelas y eventos, organizaron un almuerzo con Milca Gili, donde se dio un momento inesperado con el cantante italiano. Mientras se grababan cantando una de sus canciones, el clima relajado y musical generó una cercanía entre Ramazzotti y Evangelina. En medio de ese ambiente distendido, el artista intentó besarla en dos ocasiones. Anderson, rápida de reflejos, se inclinó hacia abajo para evitar el contacto, dejando claro que no correspondía al gesto.

Pero la situación no terminó ahí. Instantes después, el músico volvió a intentar acercarse mientras el grupo reía. Milca Gili compartió el video en sus historias de Instagram, etiquetando a Evangelina y sumando la frase: “Alguien se enamoró…”. El episodio se convirtió en el foco de atención del encuentro, y Eva, firme en su postura, decidió tomar distancia, retirándose del lugar y dejando en evidencia que no estaba dispuesta a aceptar avances no deseados.

Evangelina Anderson (1)

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Yanina Latorre Evangelina Anderson

Lo más visto