Triple crimen de Florencio Varela: el extraño llamado que recibió la hermana de una de las víctimas

La querella también reclamó que se evalúe su incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados. Además, solicitó que se impida cualquier contacto de los acusados con la joven y que se investiguen las comunicaciones presuntamente intimidatorias.

Triple crimen de Varela: la familia pidió que se prohíba la difusión del video de las torturas

"Pequeño J", detenido por el triple femicidio de Florencio Varela. (Foto: archivo)

La otra novedad judicial está relacionada con la aparición de una grabación que registra parte de la violencia ejercida contra Lara Gutiérrez antes de su asesinato. La familia de Brenda del Castillo, representada por el abogado Fernando Burlando, presentó una medida cautelar urgente para impedir la publicación y circulación del material.

El pedido fue realizado ante el Juzgado Federal N.º 2 de Morón y alcanza tanto a medios de comunicación como a redes sociales, buscadores y plataformas digitales.

La presentación solicita que se prohíba la reproducción de imágenes, audios, fragmentos y transcripciones que expongan a las víctimas durante su cautiverio, sometimiento o muerte.

Además, reclama que Meta, Google, TikTok, Telegram y otras plataformas eliminen el contenido y bloqueen nuevas publicaciones en un plazo de 24 horas, en caso de que la Justicia haga lugar a la medida. También se solicitó que los buscadores dejen de mostrar enlaces hacia las publicaciones que contengan el video.

El objetivo es evitar que las familias deban enfrentarse nuevamente con las imágenes de la violencia sufrida por las jóvenes. La cautelar fue presentada ante la Justicia, pero su resolución todavía estaba pendiente al momento de conocerse el pedido.

De dónde salió el video de las torturas y qué investigan sobre su filtración

La grabación fue encontrada en el teléfono celular de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, conocido como "Roger", un ciudadano peruano detenido en una causa vinculada con el narcotráfico. El dispositivo fue sometido a una pericia mediante el sistema forense UFED, que permitió recuperar el archivo e incorporarlo a la investigación.

Según la información judicial conocida, el video registra parte de las agresiones sufridas por Lara Gutiérrez antes de su asesinato. En las imágenes también aparece Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", señalado por los investigadores como uno de los principales integrantes de la organización criminal investigada.

Sin embargo, el contenido del registro no es el único aspecto que preocupa a la querella. La familia quiere saber cómo una prueba incorporada a un expediente judicial terminó circulando públicamente.

Por ese motivo, Burlando solicitó que se determine cuántas copias existen, quiénes tuvieron acceso al archivo y qué medidas de seguridad se aplicaron para preservar el material. También pidió revisar la cadena de custodia del teléfono y registrar cada acceso a la grabación.

La Fiscalía pidió evitar la publicación de las imágenes de las víctimas

En medio de la circulación del video, la Fiscalía Federal N.º 2 de Morón emitió un comunicado dirigido a medios de comunicación y profesionales de la información.

El Ministerio Público Fiscal pidió evitar la publicación de grabaciones e imágenes relacionadas con las víctimas para impedir su revictimización y preservar la investigación.

La Fiscalía recordó que la causa involucra violencia extrema contra mujeres en un contexto de criminalidad organizada, por lo que corresponde aplicar las normas nacionales e internacionales de protección de las víctimas.

Entre ellas mencionó la Convención de Belém do Pará, la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley 27.372 sobre derechos y garantías de las víctimas de delitos.

La difusión del material también plantea interrogantes sobre el manejo de las pruebas judiciales y la protección de los familiares.

Cómo avanza la investigación por el triple crimen de Florencio Varela

El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando Brenda del Castillo, Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron llevadas desde La Matanza hasta una vivienda de Florencio Varela.

Según la reconstrucción judicial, las jóvenes fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta y terminaron en una casa de Villa Vatteone, donde fueron sometidas a violencia y asesinadas. Posteriormente, sus cuerpos fueron enterrados en el fondo de la propiedad.

La investigación apunta a una organización criminal vinculada con el narcotráfico y analiza distintas hipótesis sobre el móvil de los asesinatos. Por el caso hay al menos 16 personas detenidas, mientras que otros sospechosos continúan prófugos. Entre los principales acusados se encuentra "Pequeño J", quien fue extraditado desde Perú y procesado con prisión preventiva.

La Justicia también investiga posibles actividades de trata de personas y lavado de activos relacionadas con la organización.