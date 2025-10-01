A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Golpe de realidad

Cabizbaja y escoltada: el impactante video de Morena Rial ingresando al penal de Magdalena

Filtraron las primeras imágenes de Morena Rial entrando al penal de Magdalena tras la decisión de la Justicia sobre su excarcelación. Las imágenes en la nota.

1 oct 2025, 17:09
Cabizbaja y escoltada: el impactante video de Morena Rial ingresando al penal de Magdalena
Cabizbaja y escoltada: el impactante video de Morena Rial ingresando al penal de Magdalena

Cabizbaja y escoltada: el impactante video de Morena Rial ingresando al penal de Magdalena

Morena Rial ya se encuentra alojada en el penal de Magdalena, y en las últimas horas se difundieron las primeras imágenes de su ingreso al establecimiento carcelario.

Por incumplir con lo que la Justicia le había ordenado acerca de los procedimientos a los que debía someterse, la hija de Jorge Rial fue detenida nuevamente, y del mismo modo, trasladada a la Unidad 51 del partido bonaerense que se encuentra a 49 kilómetros de La Plata.

Leé también

Cómo es por dentro el penal de mujeres donde trasladaron a Morena Rial: las fotos

Cómo es por dentro el penal de mujeres donde trasladaron a Morena Rial: las fotos

En las imágenes que compartió Martín Candalaft en su cuenta de X se la puede ver con la capucha del buzo puesta, la cabeza gacha y trasladada por efectivos policiales hacia la entrada de la institución penitenciaria.

El video muestra el instante en que Morena camina hacia la entrada del penal, un recorrido breve en distancia pero cargado de tensión. Cada paso, lento y medido, parece alargarse en un silencio que contrasta con el canto de los pajaritos de fondo.

Embed

Cómo fueron los primeros minutos en la cárcel de Morena Rial

Morena Rial atravesó las mismas instancias que cualquier persona que llega a una unidad penitenciaria. Apenas ingresó, el personal del Servicio Penitenciario bonaerense confeccionó el acta correspondiente con sus datos personales, el detalle de la causa judicial que enfrenta y la resolución del tribunal que ordenó su traslado.

Posteriormente, se le tomaron las huellas dactilares y una fotografía para su legajo oficial. Luego pasó por el área de requisas, donde los agentes verificaron que no llevara pertenencias o elementos no permitidos dentro del penal.

El protocolo continúa con un chequeo médico integral: los profesionales evalúan el estado general de salud, revisan la existencia de posibles lesiones y registran si la interna necesita medicación o padece alguna enfermedad crónica. A esto se suma una entrevista psicológica destinada a detectar riesgos o situaciones particulares que puedan incidir en su alojamiento.

Recién después de estas evaluaciones, Morena será ubicada en un pabellón. Ese traslado podría concretarse hacia el final de la jornada o, en caso de demoras administrativas, durante la mañana siguiente. Antes de instalarse definitivamente, recibirá una explicación sobre las normas de convivencia internas y el régimen de comunicación con el exterior.

Morena Rial

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Morena Rial

Lo más visto