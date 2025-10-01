Cabizbaja y escoltada: el impactante video de Morena Rial ingresando al penal de Magdalena

Embed

Cómo fueron los primeros minutos en la cárcel de Morena Rial

Morena Rial atravesó las mismas instancias que cualquier persona que llega a una unidad penitenciaria. Apenas ingresó, el personal del Servicio Penitenciario bonaerense confeccionó el acta correspondiente con sus datos personales, el detalle de la causa judicial que enfrenta y la resolución del tribunal que ordenó su traslado.

Posteriormente, se le tomaron las huellas dactilares y una fotografía para su legajo oficial. Luego pasó por el área de requisas, donde los agentes verificaron que no llevara pertenencias o elementos no permitidos dentro del penal.

El protocolo continúa con un chequeo médico integral: los profesionales evalúan el estado general de salud, revisan la existencia de posibles lesiones y registran si la interna necesita medicación o padece alguna enfermedad crónica. A esto se suma una entrevista psicológica destinada a detectar riesgos o situaciones particulares que puedan incidir en su alojamiento.

Recién después de estas evaluaciones, Morena será ubicada en un pabellón. Ese traslado podría concretarse hacia el final de la jornada o, en caso de demoras administrativas, durante la mañana siguiente. Antes de instalarse definitivamente, recibirá una explicación sobre las normas de convivencia internas y el régimen de comunicación con el exterior.