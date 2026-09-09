Le tiró un piedrazo a una mujer en plena sala de espera: el inesperado motivo del ataque

El certificado confeccionado por una médica policial determinó que la víctima sufrió lesiones que demandaron tres días de curación e inhabilitación laboral.

De una restricción perimetral a la detención

La investigación quedó a cargo del fiscal Nicolás Torres, quien ordenó distintas medidas para esclarecer el episodio y determinar las responsabilidades correspondientes.

En una primera instancia, la Fiscalía había dispuesto una restricción perimetral para el acusado. La decisión generó el rechazo de la víctima, quien expresó su preocupación por permanecer expuesta mientras el hombre continuaba en libertad.

“Es de no creer, Dios mío, sigue en libertad esta basura, hdmp, no lo puedo creer, casi nos mata”, publicó en sus redes sociales. En la misma publicación, agregó: “Cuántas mujeres murieron con restricción, con botón antipánico”.

La situación cambió luego de que la damnificada prestara declaración y varios testigos aportaran sus testimonios. A esos elementos se sumó la grabación de la cámara de seguridad, que quedó incorporada como prueba en la investigación.

Con ese conjunto de evidencias, el fiscal dispuso finalmente la detención del acusado. La medida se fundamentó en la existencia de un riesgo concreto de que pudiera entorpecer la investigación.

El hombre quedó imputado por lesiones leves calificadas por el odio a la identidad de género de la víctima y se espera que declare ante el fiscal en las próximas horas.

La Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple 2 de Río Tercero lo imputó por lesiones leves calificadas por el odio a la identidad de género de la víctima. (Foto: archivo)

La reacción después del arresto

Luego de conocer la detención, la mujer volvió a expresarse a través de su cuenta de Facebook y agradeció la intervención judicial. “Gracias a Dios y a la Justicia”, escribió.

Una amiga de la víctima también utilizó sus redes sociales para referirse al arresto del acusado. “Que se pudra en la cárcel y que no salga nunca más”, publicó.

La investigación continúa en trámite y todavía resta realizar distintas medidas probatorias para avanzar en el esclarecimiento del hecho.