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Le tiró un piedrazo a una mujer en plena sala de espera: el inesperado motivo del ataque

El hombre tiene 65 años y fue acusado de golpear a la víctima con un objeto contundente en una sala de espera. En un primer momento, la Fiscalía había dispuesto una restricción perimetral, pero luego ordenó su detención a partir de nuevas pruebas y testimonios.

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El hombre tiene 65 años y fue acusado de golpear a la víctima con un objeto contundente en una sala de espera. (Foto: captura de video)

El hombre tiene 65 años y fue acusado de golpear a la víctima con un objeto contundente en una sala de espera. (Foto: captura de video)

Un hombre de 65 años fue detenido en Río Tercero, Córdoba, acusado de atacar con una piedra a una mujer en la sala de espera de un centro de salud y de realizar luego expresiones discriminatorias contra ella por su identidad de género. La Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple 2 de esa ciudad lo imputó por lesiones leves calificadas por el odio a la identidad de género de la víctima.

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Cómo fue el ataque a la joven que le tiraron asido en la cara. (Foto: Redes sociales)

El episodio ocurrió el jueves pasado alrededor de las 15.30, dentro de un centro asistencial. Una cámara de seguridad registró la agresión y permitió reconstruir parte de la secuencia.

La mujer estaba sentada junto a una persona que la acompañaba cuando el acusado ingresó en escena. Sin mediar palabra, le arrojó un objeto contundente, similar a una piedra, que impactó en su abdomen.

El hombre llevaba una campera negra, pantalón marrón, gorro negro y anteojos. Después del ataque abandonó el establecimiento. La persona que acompañaba a la víctima salió detrás de él y, una vez en la calle, el acusado habría realizado expresiones discriminatorias dirigidas contra la mujer debido a su identidad de género.

El certificado confeccionado por una médica policial determinó que la víctima sufrió lesiones que demandaron tres días de curación e inhabilitación laboral.

De una restricción perimetral a la detención

La investigación quedó a cargo del fiscal Nicolás Torres, quien ordenó distintas medidas para esclarecer el episodio y determinar las responsabilidades correspondientes.

En una primera instancia, la Fiscalía había dispuesto una restricción perimetral para el acusado. La decisión generó el rechazo de la víctima, quien expresó su preocupación por permanecer expuesta mientras el hombre continuaba en libertad.

“Es de no creer, Dios mío, sigue en libertad esta basura, hdmp, no lo puedo creer, casi nos mata”, publicó en sus redes sociales. En la misma publicación, agregó: “Cuántas mujeres murieron con restricción, con botón antipánico”.

La situación cambió luego de que la damnificada prestara declaración y varios testigos aportaran sus testimonios. A esos elementos se sumó la grabación de la cámara de seguridad, que quedó incorporada como prueba en la investigación.

Con ese conjunto de evidencias, el fiscal dispuso finalmente la detención del acusado. La medida se fundamentó en la existencia de un riesgo concreto de que pudiera entorpecer la investigación.

El hombre quedó imputado por lesiones leves calificadas por el odio a la identidad de género de la víctima y se espera que declare ante el fiscal en las próximas horas.

La Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple 2 de Río Tercero lo imputó por lesiones leves calificadas por el odio a la identidad de género de la víctima. (Foto: archivo)

La Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple 2 de Río Tercero lo imputó por lesiones leves calificadas por el odio a la identidad de género de la víctima. (Foto: archivo)

La reacción después del arresto

Luego de conocer la detención, la mujer volvió a expresarse a través de su cuenta de Facebook y agradeció la intervención judicial. “Gracias a Dios y a la Justicia”, escribió.

Una amiga de la víctima también utilizó sus redes sociales para referirse al arresto del acusado. “Que se pudra en la cárcel y que no salga nunca más”, publicó.

La investigación continúa en trámite y todavía resta realizar distintas medidas probatorias para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

En pocas palabras

  • Detienen a hombre de 65 años: Fue acusado de atacar con una piedra a una mujer en un centro de salud en Córdoba.
  • Motivo discriminatorio: El ataque habría sido motivado por expresiones discriminatorias contra la identidad de género de la víctima.
  • Imputación fiscal: El hombre fue imputado por lesiones leves calificadas por odio a la identidad de género.
Resumen generado por Thinkindot AI
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