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Detuvieron a una pareja tras conocerse el resultado de un estudio a su hijo de cinco años

El episodio más reciente fue a principios de mes, cuando el menor ingresó al Hospital Vilela con convulsiones. La fiscalía sostuvo que el chico había sido internado dos veces por exposición a drogas.

Una pareja quedó imputada tras ser acusada de darle cocaína a su hijo de 5 años. (Foto: Policía

Una pareja quedó imputada tras ser acusada de darle cocaína a su hijo de 5 años. (Foto: Policía, mejorada con IA)

Una pareja quedó en prisión preventiva en Rosario acusada de haberle suministrado cocaína a su hijo de cinco años en al menos tres oportunidades. El último episodio ocurrió a comienzos de septiembre, cuando el niño sufrió una grave descompensación y debió ser internado en terapia intensiva.

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La Justicia realizó un operativo en la vivienda del exdiputado en Belgrano en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia de su pareja, Candela Arizaga. (Foto: archivo)

Los padres, identificados como Pablo Ariel Bustos y Valeria Anahí Cinalli, ambos de 47 años, fueron imputados este jueves por tentativa de homicidio agravada por el vínculo. El juez Federico Rébola ordenó que permanezcan detenidos preventivamente durante seis meses mientras avanza la investigación.

Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, la fiscal Andrea Vega reconstruyó los episodios que llevaron a la imputación de la pareja. El más reciente ocurrió el 4 de septiembre, antes de las 17.30, cuando el niño presentó alteraciones en el estado de conciencia, vómitos, convulsiones y desviación de la mirada.

Su madre lo trasladó al Centro de Salud Maiztegui, donde los profesionales intentaron estabilizarlo. Ante la gravedad del cuadro, dispusieron su derivación al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

El nene ingresó al Hospital de Niños Víctor J. Vilela con convulsiones. (Foto: Fundación Anestesiológica de Rosario)

El nene ingresó al Hospital de Niños Víctor J. Vilela con convulsiones. (Foto: Fundación Anestesiológica de Rosario)

La ambulancia demoró más de media hora en llegar y, una vez en el hospital, un análisis de orina realizado al menor dio positivo para cocaína. El chico debió permanecer internado en terapia intensiva, aunque actualmente se encuentra en buen estado de salud.

El chico ya había sido internado por exposición a drogas

La fiscalía reveló que no era la primera vez que el niño llegaba al hospital por situaciones relacionadas con estupefacientes. La primera internación se produjo entre el 3 y el 10 de diciembre de 2024, cuando fue atendido por exposición a cocaína.

Apenas días después, entre el 22 de diciembre y el 3 de enero de 2025, volvió a ser hospitalizado, esta vez por una intoxicación con marihuana. Estos antecedentes resultaron centrales para la acusación y, según el planteo de la fiscal Vega, el último episodio no habría sido producto de una situación accidental o de negligencia.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia y consignado por La Capital, los padres habrían suministrado la sustancia “a sabiendas de que dicha sustancia podía producirle su fallecimiento”. La acusación sostiene que el contacto del menor con la cocaína pudo haberse producido hasta 72 horas antes de la descompensación.

Qué encontraron en la casa y qué investiga la Justicia

Los investigadores intentan determinar ahora cómo llegó la cocaína al organismo del niño y reconstruir lo ocurrido durante las horas previas a su internación.

En el interior de la vivienda familiar y en sus inmediaciones fueron encontrados restos de bolsas que serán sometidos a peritajes para establecer si contenían cocaína u otra sustancia. Ambos padres permanecerán detenidos durante seis meses bajo la imputación de tentativa de homicidio agravada por el vínculo.

En pocas palabras

  • Imputada pareja: Quedaron en prisión preventiva acusados de darle cocaína a su hijo de 5 años.
  • Antecedentes graves: El niño ya había sido internado dos veces por exposición a drogas.
  • Investigación en curso: Se busca determinar cómo llegó la cocaína al organismo del menor.
Resumen generado por Thinkindot AI
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