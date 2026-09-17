Detuvieron a una pareja tras conocerse el resultado de un estudio a su hijo de cinco años

El nene ingresó al Hospital de Niños Víctor J. Vilela con convulsiones. (Foto: Fundación Anestesiológica de Rosario)

La ambulancia demoró más de media hora en llegar y, una vez en el hospital, un análisis de orina realizado al menor dio positivo para cocaína. El chico debió permanecer internado en terapia intensiva, aunque actualmente se encuentra en buen estado de salud.

El chico ya había sido internado por exposición a drogas

La fiscalía reveló que no era la primera vez que el niño llegaba al hospital por situaciones relacionadas con estupefacientes. La primera internación se produjo entre el 3 y el 10 de diciembre de 2024, cuando fue atendido por exposición a cocaína.

Apenas días después, entre el 22 de diciembre y el 3 de enero de 2025, volvió a ser hospitalizado, esta vez por una intoxicación con marihuana. Estos antecedentes resultaron centrales para la acusación y, según el planteo de la fiscal Vega, el último episodio no habría sido producto de una situación accidental o de negligencia.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia y consignado por La Capital, los padres habrían suministrado la sustancia “a sabiendas de que dicha sustancia podía producirle su fallecimiento”. La acusación sostiene que el contacto del menor con la cocaína pudo haberse producido hasta 72 horas antes de la descompensación.

Qué encontraron en la casa y qué investiga la Justicia

Los investigadores intentan determinar ahora cómo llegó la cocaína al organismo del niño y reconstruir lo ocurrido durante las horas previas a su internación.

En el interior de la vivienda familiar y en sus inmediaciones fueron encontrados restos de bolsas que serán sometidos a peritajes para establecer si contenían cocaína u otra sustancia. Ambos padres permanecerán detenidos durante seis meses bajo la imputación de tentativa de homicidio agravada por el vínculo.