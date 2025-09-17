Romina Uhrig reveló qué decía el último mensaje de Thiago Medina antes del accidente y que ella no respondió

Y luego reveló cuál fue el último mensaje que recibió del propio Thiago Medina justo el día del accidente en la moto y que no llegó a responder porque estaba manejando a la costa.

“Fue horrible porque yo justo ese día a la noche estuve hablando con Thiaguito. Estuvimos charlando, le conté que me iba a la costa y cuando yo subo la historia que me estaba yendo, él me pone: ‘Ro, pasala lindo con las nenas, disfrutalo’. Y yo justo no le respondí porque estaba manejando, veo que me aparece en la pantalla del auto el mensaje de él, y me quedó esa sensación fea de no responder, esas cosas que una después dice... Nada, me pone mal”, se sinceró conmovida.

Por qué será operado con urgencia Thiago Medina

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado desde el pasado viernes en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno luego de protagonizar un grave accidente con su moto al chocar contra un auto.

Romina Uhrig, quien es gran amiga de Daniela Celis y Thiago tras conocerse en la casa de Gran Hermano, contó cuál es la intervención que los médicos desean realizarle con urgencia al joven de La Matanza una vez que mejore un poco su estado general de salud.

"Tiene ocho costillas rotas, tiene astillitas en todas partes de su cuerpo. Por eso también tiene perforado el pulmón. Le dijeron a Dani que apenas Thiago se mejore, lo quieren operar de las costillas porque todo eso adentro del cuerpo es peligroso, es como tener pedacitos de vidrio. Apenas se recupere lo quieren operar de las costillas", indicó la ex diputada.

Además, destacó que el uso del casco fue clave para que Thiago Medina, de 22 años, pudiera salir con vida del terrible accidente con su moto. "Menos mal que tenía puesto el casco, la parte frontal estaba toda rota".

Y sobre el final de la charla contó el motivo por el que aún no pudo verlo internado en terapia intensiva en el hospital. "No puedo. Dani me contó cómo lo vio, pero no quiero verlo así", concluyó.