Un ingeniero argentino fue acribillado en la frontera con Bolivia y la Policía sospecha algo aterrador.

El ataque ocurrió entre las 21 y las 22 horas, en una plaza céntrica ubicada en el cruce de la Avenida Tarija y la calle Oruro. Testigos del hecho relataron que los agresores no le hablaron ni le exigieron nada a Cuéllar, sino que le dispararon directamente a quemarropa antes de escapar a toda velocidad.
Cuatro disparos y una huida hacia la frontera
De acuerdo con las primeras pericias, tres de los balazos impactaron en la cabeza de la víctima y uno en la mano, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado y directo.
Tras el tiroteo, Cuéllar fue trasladado de urgencia al hospital Rubén Zelaya de San José de Pocitos, y luego derivado al hospital Juan Domingo Perón en Tartagal, Salta. Debido a la gravedad de sus heridas, fue finalmente llevado al hospital San Bernardo, en la capital salteña, donde murió este miércoles por la noche.
El comandante de frontera policial, coronel Mirko Bustos, confirmó en una conferencia de prensa que los atacantes escaparon hacia la frontera con Argentina inmediatamente después de disparar.
“Estamos realizando la revisión para verificar si existen cámaras de seguridad por el sector, ya sean particulares o públicas, y vamos a hacer todo lo necesario para recabar los elementos dentro del proceso”, explicó Bustos.
Las autoridades bolivianas sospechan que los agresores son argentinos
Según fuentes policiales de Bolivia, los sicarios residirían del lado argentino de la frontera, aunque aún se intenta establecer por qué cruzaron a territorio boliviano y cuáles habrían sido los móviles del crimen.
“Estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades argentinas para avanzar en la investigación”, informaron desde la Policía boliviana.
Por el momento, no hay detenidos ni hipótesis confirmadas, pero las autoridades no descartan ajustes de cuentas o conflictos personales como posibles causas del ataque.
El asesinato de Cuéllar generó profunda tristeza y conmoción entre sus familiares, amigos y vecinos de Salvador Mazza, la localidad salteña donde nació y creció.
En redes sociales, excompañeros de estudio y allegados expresaron su dolor con mensajes de despedida. “Cada uno de nosotros guarda en el corazón un pedacito de él, de esos momentos compartidos que hoy se transforman en recuerdos eternos”, escribieron desde un grupo de egresados del colegio donde estudió la víctima.
Tanto las autoridades bolivianas como las argentinas trabajan de manera conjunta para reconstruir la secuencia del ataque y determinar la identidad de los agresores.
La zona de San José de Pocitos y Salvador Mazza, históricamente marcada por el contrabando y el narcotráfico, es considerada una frontera caliente, donde las fuerzas de seguridad suelen realizar operativos conjuntos por tráfico de drogas y armas.
Fuentes policiales no descartan que el crimen esté relacionado con bandas que operan a ambos lados de la frontera, aunque por ahora no hay elementos firmes que lo confirmen.