Un ingeniero argentino fue acribillado en la frontera con Bolivia y la Policía sospecha algo aterrador.

El comandante de frontera policial, coronel Mirko Bustos, confirmó en una conferencia de prensa que los atacantes escaparon hacia la frontera con Argentina inmediatamente después de disparar.

“Estamos realizando la revisión para verificar si existen cámaras de seguridad por el sector, ya sean particulares o públicas, y vamos a hacer todo lo necesario para recabar los elementos dentro del proceso”, explicó Bustos.

Las autoridades bolivianas sospechan que los agresores son argentinos

Según fuentes policiales de Bolivia, los sicarios residirían del lado argentino de la frontera, aunque aún se intenta establecer por qué cruzaron a territorio boliviano y cuáles habrían sido los móviles del crimen.

“Estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades argentinas para avanzar en la investigación”, informaron desde la Policía boliviana.

Por el momento, no hay detenidos ni hipótesis confirmadas, pero las autoridades no descartan ajustes de cuentas o conflictos personales como posibles causas del ataque.

El asesinato de Cuéllar generó profunda tristeza y conmoción entre sus familiares, amigos y vecinos de Salvador Mazza, la localidad salteña donde nació y creció.

En redes sociales, excompañeros de estudio y allegados expresaron su dolor con mensajes de despedida. “Cada uno de nosotros guarda en el corazón un pedacito de él, de esos momentos compartidos que hoy se transforman en recuerdos eternos”, escribieron desde un grupo de egresados del colegio donde estudió la víctima.

Tanto las autoridades bolivianas como las argentinas trabajan de manera conjunta para reconstruir la secuencia del ataque y determinar la identidad de los agresores.

La zona de San José de Pocitos y Salvador Mazza, históricamente marcada por el contrabando y el narcotráfico, es considerada una frontera caliente, donde las fuerzas de seguridad suelen realizar operativos conjuntos por tráfico de drogas y armas.

Fuentes policiales no descartan que el crimen esté relacionado con bandas que operan a ambos lados de la frontera, aunque por ahora no hay elementos firmes que lo confirmen.