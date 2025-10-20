En vivo Radio La Red
Milei felicitó a Rodrigo Paz tras ser electo presidente y celebró el fin del "modelo socialista" en Bolivia

El presidente argentino celebró el resultado del balotaje en Bolivia y destacó que el país vecino “volverá al mundo libre”.

Javier Milei felicitó a Rodrigo Paz y celebró el fin del "modelo socialista" en Bolivia.
Javier Milei habló sobre cambios en el Gabinete. 

“Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación”, escribió Milei en su cuenta oficial de X (ex Twitter), luego de conocerse la tendencia irreversible.

El mandatario argentino celebró que Bolivia “va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado”.

En su publicación, Milei también hizo una clara alusión a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) encabezados por Evo Morales y luego por Luis Arce. “Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del socialismo del siglo XXI que tanto daño le ha hecho a nuestra región”, afirmó. Y cerró su mensaje con una de sus frases características: “¡Viva la libertad, carajo!”.

Saludo oficial y respaldo de Cancillería

A la felicitación de Milei se sumó un mensaje institucional de la Cancillería argentina, que también utilizó la red X para destacar el desarrollo democrático del proceso electoral boliviano.

“La República Argentina felicita a Rodrigo Paz Pereira por su elección como Presidente de la República de Bolivia y saluda al pueblo boliviano por una jornada ejemplar que reafirma el valor de la libertad, la democracia y el respeto a las instituciones republicanas”, expresó el comunicado oficial.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el triunfo de Paz Pereira y vinculó el cambio político en Bolivia con un tema sensible para la Argentina. “Es muy importante y nosotros siempre tenemos una preocupación en Bolivia, que es el acuerdo que tenía el anterior presidente con Irán”, señaló en una entrevista con La Nación+.

La funcionaria agregó: “Este nuevo presidente, o por lo menos algunas de las personas de su posible gabinete que han estado hablando con nosotros, estarían dispuestos a terminar con ese acuerdo con Irán, lo que traería mucha paz y tranquilidad a la Argentina”. Según Bullrich, esa posibilidad fue planteada por interlocutores cercanos al mandatario electo.

El balotaje de este domingo fue el primero en la historia democrática de Bolivia y enfrentó a Rodrigo Paz Pereira con el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga. La elección se desarrolló en un contexto de recesión económica, caída en la producción de gas y escasez de combustibles, problemas que marcarán los primeros meses de gestión del nuevo Gobierno.

Rodrigo Paz, economista e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, asumirá el 9 de noviembre si el TSE confirma oficialmente los resultados. Con el 97% de las actas escrutadas, el presidente del tribunal, Óscar Hassenteufel, aseguró que la tendencia es irreversible y destacó la “elevada participación” ciudadana.

Durante la jornada, tanto la Organización de los Estados Americanos (OEA) como la Unión Europea resaltaron el desarrollo “ordenado y transparente” del proceso electoral, en el que participaron más de siete millones de votantes habilitados.

