El Indec difunde este jueves la inflación de febrero: qué dato se espera

Y agrega: “Sin embargo, la última semana del mes de febrero también tuvo incrementos fuertes, ubicándose en el 1,1% semanal; por debajo del avance de la primera semana, pero con aumentos considerables”.

Por su parte, la consultora Equilibra calculó una inflación de 2,9% a nivel nacional. De acuerdo con su análisis, el índice estuvo “impulsado por Regulados (4,8%) y Alimentos y bebidas no estacionales (3,8%), tras subas de tarifas energéticas, transporte público y carnes”.

comida-caliente

En ese marco, la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— se ubicó en 2,3%, mientras que los precios estacionales mostraron un incremento inferior al 1% mensual.

El relevamiento de la consultora C&T para el Gran Buenos Aires también estimó una suba de precios de 2,9% en febrero. El dato supera el 2,8% que el INDEC había informado para la región en enero, aunque coincide con la variación nacional registrada ese mes.

El informe remarcó el impacto de los ajustes en las tarifas de electricidad y gas, en un contexto marcado por la implementación del nuevo esquema de subsidios focalizados. “Esos ajustes, junto con un alza de 1,8% en los salarios de los encargados de edificios, quedaron recogidos en Vivienda e hicieron que el incremento del rubro, cercano al 5%, fuera el mayor desde junio de 2024”, indicó la consultora.

Equipamiento y mantenimiento del hogar mostró una suba similar. En tercer lugar se ubicó Alimentos y bebidas, el rubro con mayor peso dentro del índice, que registró un incremento de 4,1%. Dentro de ese segmento, se destacó el aumento de cerca del 8% en la carne vacuna.

En tanto, EcoGo Consultores estimó que el rubro Alimentos y bebidas avanzó 2,9% mensual. El promedio reflejó comportamientos heterogéneos dentro de la canasta, con subas destacadas en carne (5,2%), aceites (6,8%) y verduras (3,2%).

“Estos incrementos fueron los principales motores que sostuvieron la suba del sector, a pesar de las correcciones a la baja registradas en otras categorías como las frutas”, indicó el reporte.

Los últimos 12 meses

Desde mayo de 2025, cuando la inflación mensual se ubicó en 1,5%, el IPC comenzó una racha ascendente que ya suma ocho meses consecutivos. En ese período, el índice alcanzó 2,8% en diciembre y 2,9% en enero. Si el dato de febrero se confirma en torno a las estimaciones privadas, el indicador quedará por encima del 2% por sexto mes seguido.

Enero 2026: 2,9%

Diciembre 2025: 2,8%

Noviembre 2025: 2,5%

Octubre 2025: 2,3%

Septiembre 2025: 2,1%

Agosto 2025: 1,9%

Julio 2025: 1,6%

Junio 2025: 1,8%

Mayo 2025: 1,5%

Abril 2025: 2,8%

Marzo 2025: 3,7%





Inflación en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, el índice de precios marcó una suba del 2,6% durante febrero. De este modo, la inflación acumulada en el primer bimestre del año llegó al 5,7%, de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección General de Estadística y Censos porteña.

El aumento del nivel general estuvo explicado principalmente por los incrementos en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,9%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,9%), Salud (3,0%), Restaurantes y hoteles (1,5%) e Información y comunicación (2,4%). Estos rubros, en conjunto, aportaron 2,24 puntos porcentuales al resultado final del indicador.