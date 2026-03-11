El picante mensaje de La Tana de Gran Hermano a Lucas, el exnovio de Luana Fernández
Luego del explosivo cara a cara entre Luana Fernández y su exnovio dentro de Gran Hermano, la exparticipante del reality sorprendió al dejarle un comentario directo a Lucas Izzi en redes sociales.
11 mar 2026, 22:19
El picante mensaje de La Tana de Gran Hermano a Lucas, el exnovio de Luana Fernández
La polémica que rodea a Luana Fernández dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) continúa sumando nuevos capítulos, tanto dentro de la casa como fuera de ella. Tras el fuerte cara a cara que la participante protagonizó con su exnovio, Lucas Izzi, durante el derecho a réplica del programa, el conflicto siguió generando repercusiones en redes sociales.
Mientras el cruce entre ambos fue ampliamente comentado por los seguidores del reality, también comenzaron a circular versiones sobre presuntos vínculos de la jugadora con distintas figuras, entre ellas el cantante L-Gante. En ese contexto cargado de especulaciones, una inesperada intervención llamó la atención de los fanáticos del programa.
La que decidió meterse en la conversación fue Katia “La Tana” Fenocchio, recordada por su participación en la edición anterior de Gran Hermano. La exjugadora reaccionó al video del tenso momento entre Luana y Lucas que fue publicado en las cuentas oficiales del reality y de Telefe en Instagram.
Sin entrar en la discusión ni opinar sobre el conflicto que expuso a la pareja en televisión, Fenocchio optó por dirigirse directamente a Izzi con un comentario que no pasó desapercibido entre los usuarios.
“Lucas vení conmigo, yo te voy a valorar ”, escribió la exparticipante, acompañando el mensaje con un emoji de corazón rojo.
El comentario generó sorpresa entre los seguidores del programa. Mientras la mayoría debatía sobre el enfrentamiento entre Luana y su exnovio o analizaba las acusaciones que surgieron durante el cruce, La Tana eligió un camino completamente distinto: mostrarse como posible pretendiente del joven que quedó en el centro de la escena tras la ruptura televisiva.
Qué inesperada decisión tomó Franco Zunino en Gran Hermano tras lo sucedido con Luana Fernández y su exnovio Lucas
La noche del martes, Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) sorprendió a Luana Fernández con un giro inesperado: el Big la puso frente a frente -a través de realidad aumentada- con Lucas Izzi, su exnovio. El encuentro fue especialmente incómodo porque ella había decidido terminar la relación dentro del reality, luego de confesar que sentía atracción por su compañero Franco Zunino.
Lo que Luana jamás imaginó es que, tras anunciar la ruptura de un vínculo de seis años, el programa le daría a Lucas la oportunidad de ejercer el “derecho a réplica”. El cruce estuvo cargado de reproches y acusaciones, y dejó a la participante expuesta frente a todos.
La reacción de Luana no tardó en llegar: cuestionó a la producción por haberla sometido a semejante situación y hasta preguntó si podía abandonar el juego. Más tarde, ya con sus compañeros, explotó en enojo y fue Santiago del Moro quien intentó calmarla. Como si la tensión no fuera suficiente, horas después Franco Zunino decidió tomar distancia y frenar el vínculo que venía construyendo con ella dentro de la casa.
En el streaming del reality, Franco explicó su postura: “Con Luana quedamos como amigos porque la verdad que yo no quiero estar en el medio de esos quilombos, que tampoco me corresponden y jamás, jamás estaría en el medio de una relación”.
El participante fue claro al marcar los límites: “Entonces le dije que todo bien, pero que ya está, que seamos amigos. Ella es re piola, re buena onda, pero vamos a ser amigos y nada más”.
Aun así, dejó en claro que no piensa dejarla sola en este momento delicado. “También le dije que no le iba a soltar la mano porque sé que está pasando por un momento de m…, y acá las emociones se viven al mil millones. Pero ahora, al tener las cosas claras de cómo es su relación, le dije que ya está”.
El episodio terminó convirtiéndose en uno de los más intensos de la temporada, dejando a Luana en el centro de la tormenta y con su futuro dentro del juego lleno de incertidumbre.