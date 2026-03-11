Zoe Bogach tomó una decisión sobre ingresar a Gran Hermano para enfrentar a su ex, Manuel Ibero
Zoe Bogach se refirió a la posibilidad de ingresar a Gran Hermano para ejercer el derecho a réplica frente a su expareja, Manuel Ibero, luego de que su nombre comenzara a mencionarse en medio de la polémica que se instaló dentro del reality.
Luego del éxito que fue para Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) que el novio de Luana Fernández, Lucas, entrara a través de una pantalla a la casa para tener su derecho a réplica, la producción quiere repetir la estrategia. Entonces, se rumoreó con que habrían convocado a Zoe Bogach para que se enfrente a su ex, Manuel, y tengan su propio cara a cara, tras su conflicto. Ella habló al respecto y contó su versión.
"No se ilusionen con mi derecho a réplica, no voy a hacer eso", lanzó Zoe en sus redes sociales. La influencer no tiene ningún interés en volver a verlo, y prefiere que lo último que se sepa sobre ellos sea la carta documento que presentó en su contra. Parece que cambió de opinión y no quiere volver a involucrarse.
"Uno, porque la verdad que no me sirve de nada. Dos, porque diga lo que diga sobre nuestra relación, me cae hate o no me creen", explicó sus motivos por los que no se prestará para este nuevo desafío de Gran Hermano.
En los últimos días, compartió en redes sus primeros pasos en la universidad y dejó en claro que piensa enfocarse de lleno en esa nueva etapa: "Estoy muy concentrada en mis cosas, en proyectar, en profesionalizarme en las cosas que quiero seguir haciendo en el futuro".
"Si yo llego a hacer algo de eso, lo voy a hacer bien, no así nomas como estar en una pantalla por cinco minutos y desaparecer", aseguró. Claramente, no solo le molesta volver a exponer su problema sino también que no tenga el lugar que cree que merecería. Cabe recordar que la escena de Manuel recibiendo su carta documento dentro de la casa nunca pasó.
"La propuesta estuvo, pero a mí no me sirve de nada", sentenció.
Cómo fue el derecho a réplica de Luana Fernández
El llamado “derecho a réplica” se convirtió en una de las herramientas más comentadas dentro de Gran Hermano en esta edición. Se trata de un recurso que la producción del reality utiliza para permitir que una persona del “afuera” ingrese momentáneamente a la casa y pueda responder o aclarar algo que se dijo sobre ella dentro del juego.
La dinámica suele aplicarse cuando un participante menciona a una expareja, familiar o conocido y sus declaraciones generan polémica. En esos casos, la producción puede convocar a la persona aludida para que tenga la posibilidad de dar su versión de los hechos frente al participante, ya sea a través de un cara a cara o de una intervención desde el confesionario.
El objetivo principal de esta herramienta es equilibrar las distintas versiones de una historia y, al mismo tiempo, sumar tensión dramática al desarrollo del reality. De esta manera, quienes fueron nombrados dentro de la casa pueden defenderse o aclarar situaciones que, de otra forma, quedarían sin respuesta.
En Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el mecanismo comenzó a utilizarse recientemente y ya generó momentos de alto impacto. Uno de los casos más comentados fue el cruce entre la participante Luana Fernández y su expareja, Lucas, que protagonizaron un tenso encuentro tras la aplicación de esta herramienta.
Desde entonces, el “derecho a réplica” quedó instalado como un nuevo elemento dentro de la dinámica del reality, capaz de modificar el clima de la casa y reavivar conflictos que nacen fuera del juego pero terminan teniendo repercusión directa entre los participantes.