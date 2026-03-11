Zoe Bogach tomó una decisión sobre ingresar a Gran Hermano para enfrentar a su ex, Manuel Ibero

"Si yo llego a hacer algo de eso, lo voy a hacer bien, no así nomas como estar en una pantalla por cinco minutos y desaparecer", aseguró. Claramente, no solo le molesta volver a exponer su problema sino también que no tenga el lugar que cree que merecería. Cabe recordar que la escena de Manuel recibiendo su carta documento dentro de la casa nunca pasó.

"La propuesta estuvo, pero a mí no me sirve de nada", sentenció.

Embed

Cómo fue el derecho a réplica de Luana Fernández

El llamado “derecho a réplica” se convirtió en una de las herramientas más comentadas dentro de Gran Hermano en esta edición. Se trata de un recurso que la producción del reality utiliza para permitir que una persona del “afuera” ingrese momentáneamente a la casa y pueda responder o aclarar algo que se dijo sobre ella dentro del juego.

La dinámica suele aplicarse cuando un participante menciona a una expareja, familiar o conocido y sus declaraciones generan polémica. En esos casos, la producción puede convocar a la persona aludida para que tenga la posibilidad de dar su versión de los hechos frente al participante, ya sea a través de un cara a cara o de una intervención desde el confesionario.

El objetivo principal de esta herramienta es equilibrar las distintas versiones de una historia y, al mismo tiempo, sumar tensión dramática al desarrollo del reality. De esta manera, quienes fueron nombrados dentro de la casa pueden defenderse o aclarar situaciones que, de otra forma, quedarían sin respuesta.

En Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el mecanismo comenzó a utilizarse recientemente y ya generó momentos de alto impacto. Uno de los casos más comentados fue el cruce entre la participante Luana Fernández y su expareja, Lucas, que protagonizaron un tenso encuentro tras la aplicación de esta herramienta.

Desde entonces, el “derecho a réplica” quedó instalado como un nuevo elemento dentro de la dinámica del reality, capaz de modificar el clima de la casa y reavivar conflictos que nacen fuera del juego pero terminan teniendo repercusión directa entre los participantes.