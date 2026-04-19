Oriana Sabatini celebró sus 30 años y Paulo Dybala la emocionó con un mensaje muy íntimo
En su primer cumpleaños como mamá, Oriana Sabatini recibió un romántico mensaje de Paulo Dybala que emocionó a sus seguidores y se volvió viral en redes.
19 abr 2026, 20:22
Oriana Sabatini celebró sus 30 años y Paulo Dybala la emocionó con un mensaje muy íntimo
El 19 de abril no fue un día más para Oriana Sabatini. La artista cumplió 30 años en un momento muy especial: su primer cumpleaños desde que se convirtió en mamá de Gia, la hija que tuvo junto a Paulo Dybala, nacida el pasado 2 de marzo en Italia.
A través de sus redes sociales, Oriana compartió una imagen íntima junto a la beba, recostada sobre su pecho, y acompañó la postal con un mensaje que reflejó a la perfección este presente:
"Cumpliendo 30 con el regalito que nos hicimos. Tardo nueve meses en llegar. Me vino sin manual. Es perfecto", escribió, emocionando a sus millones de seguidores.
La publicación no tardó en llenarse de likes y comentarios de afecto. Sin embargo, el saludo que más repercusión generó fue el de Dybala, quien eligió dedicarle un posteo propio con fotos inéditas del nacimiento de Gia, momentos familiares y el festejo de cumpleaños.
Allí, el futbolista expresó: "¡Feliz cumple mamita hermosa! Gracias por todo lo que haces por nosotros... Te amamos con el alma y corazón".
La reacción de Oriana fue inmediata y dejó ver la intensidad del momento que atraviesan: "No me entra tanto amor en el corazón!!!!".
Qué decía el tierno mensaje que le dedicó Catherine Fulop a Oriana Sabatini por su cumpleaños
Otra de las voces que se destacó en este día fue la de su mamá, Cathy Fulop, quien le dedicó una extensa y sentida carta abierta en redes sociales.
"Hoy celebramos tu vida, Ori. Y no es un cumpleaños más, es tu primer cumple de mamá, además de que naciste un 19 de abril, un día que habla de comienzos, de valentía y de libertad… (día en que se firma el acta de independencia de Venezuela) y siento que tu vida honra exactamente eso. Hoy cumplís 30, te convertiste en mamá de Gia -y ahí entendiste que el amor se expande hasta doler de tan inmenso- y además, le regalás al mundo tu primera novela… tu voz", comenzó.
Luego, profundizó sobre esta nueva etapa de su hija: "Ser mamá es hermoso y caótico, es dar parte de tu libertad… pero recibes un amor que lo transforma todo. Te miro y me emociona la mujer que eres: sensible, fuerte, luminosa. Hoy no solo celebramos tu nacimiento… celebramos todo lo que estás creando". Y cerró con una frase cargada de emoción: "Feliz vida, hijita, te amo con todas mis fuerzas!!!".