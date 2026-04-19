Oriana Sabatini celebró sus 30 años y Paulo Dybala la emocionó con un mensaje muy íntimo

Allí, el futbolista expresó: "¡Feliz cumple mamita hermosa! Gracias por todo lo que haces por nosotros... Te amamos con el alma y corazón".

La reacción de Oriana fue inmediata y dejó ver la intensidad del momento que atraviesan: "No me entra tanto amor en el corazón!!!!".

El mensaje de Paulo Dybala a Oriana Sabatini por su cumpleaños

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Qué decía el tierno mensaje que le dedicó Catherine Fulop a Oriana Sabatini por su cumpleaños

Otra de las voces que se destacó en este día fue la de su mamá, Cathy Fulop, quien le dedicó una extensa y sentida carta abierta en redes sociales.

"Hoy celebramos tu vida, Ori. Y no es un cumpleaños más, es tu primer cumple de mamá, además de que naciste un 19 de abril, un día que habla de comienzos, de valentía y de libertad… (día en que se firma el acta de independencia de Venezuela) y siento que tu vida honra exactamente eso. Hoy cumplís 30, te convertiste en mamá de Gia -y ahí entendiste que el amor se expande hasta doler de tan inmenso- y además, le regalás al mundo tu primera novela… tu voz", comenzó.

Luego, profundizó sobre esta nueva etapa de su hija: "Ser mamá es hermoso y caótico, es dar parte de tu libertad… pero recibes un amor que lo transforma todo. Te miro y me emociona la mujer que eres: sensible, fuerte, luminosa. Hoy no solo celebramos tu nacimiento… celebramos todo lo que estás creando". Y cerró con una frase cargada de emoción: "Feliz vida, hijita, te amo con todas mis fuerzas!!!".