Un sorpresivo pedido en el caso Loan que podría cambiar por completo la investigación

Esta decisión tomó por sorpresa a las autoridades y reavivó la esperanza de obtener información clave sobre lo que realmente ocurrió con Loan, el niño desaparecido hace más de seis meses en la localidad de 9 de Julio, Corrientes. De acuerdo con información revelada por A24, Núñez habría manifestado su disposición a contar lo que sabe, pero solo bajo el resguardo de la magistrada.

La seguridad de Núñez se convirtió en una prioridad tras esta confesión. Las autoridades judiciales evalúan medidas de protección para evitar cualquier tipo de represalia o intento de silenciarla. Al parecer, la detenida se habría quebrado emocionalmente, lo que la llevó a tomar esta decisión, considerada por los fiscales como un paso crucial en la búsqueda de la verdad.

Pese a la relevancia de la declaración de Camila Núñez, existen obstáculos legales que complican el desarrollo de su testimonio. Debido a que no está permitido que declare exclusivamente ante la jueza sin la presencia de los fiscales, Cristina Pozzer Penzo decidió correr vista de la solicitud a los representantes del Ministerio Público. La negativa a hacerlo en presencia de los fiscales podría constituir falso testimonio, lo que podría agravar la situación de Núñez.

Las autoridades continúan evaluando la situación para determinar si existen mecanismos que permitan llevar adelante la declaración de manera segura y dentro del marco legal. La información que Núñez tiene podría ser determinante para esclarecer los hechos y definir responsabilidades en torno a la desaparición de Loan.

Mientras la declaración de Camila Núñez genera expectativas, los investigadores del caso han intensificado sus esfuerzos sobre dos de los siete detenidos: Carlos Pérez y Victoria Caillava. Ambas personas figuran como sospechosos clave en el caso.

Según detalló el periodista especializado en asuntos policiales Sebastián Domenech en la señal de noticias TN, la Justicia está reevaluando la línea de investigación y analizando nuevas hipótesis. Las autoridades no descartan ninguna posibilidad y recalcan que se sigue organizando la causa de manera meticulosa para no dejar cabos sueltos.

El foco de los rastrillajes realizados recientemente se centró en las lagunas cercanas a la zona donde desapareció Loan. Sin embargo, estas búsquedas no arrojaron resultados positivos. Por este motivo, los investigadores han cambiado de estrategia y ahora examinan el recorrido que realizaron Carlos Pérez y Victoria Caillava desde 9 de Julio hasta Resistencia, Chaco, un día después de que se reportara la desaparición del menor.

El desplazamiento de Carlos Pérez y Victoria Caillava genera sospechas debido a las inconsistencias en sus declaraciones y a ciertos indicios que los vincularían con la desaparición del niño. El matrimonio habría viajado desde Corrientes hasta Chaco pocas horas después del hecho, lo que despertó interrogantes sobre sus motivos y actividades durante ese trayecto.

Las autoridades buscan reconstruir cada detalle del viaje y cotejar la información con registros de cámaras de seguridad, peajes y testimonios que puedan ofrecer pistas adicionales. Este enfoque renovado podría arrojar luz sobre lo ocurrido y aclarar la participación o responsabilidad de Pérez y Caillava en el caso.

Si bien aún no se conocen los detalles específicos que Camila Núñez podría aportar, su decisión de hablar únicamente ante la jueza genera expectativas. Es posible que posea información sensible que podría comprometer a otros implicados o que revele nuevos elementos que hasta ahora no habían sido considerados en la investigación.

La tensión en torno a este testimonio refleja la complejidad de un caso que ha mantenido en vilo a la comunidad de Corrientes y al país entero. Loan Peña, de tan solo 5 años, desapareció sin dejar rastro, y cada día que pasa sin respuestas aumenta la desesperación de su familia y la presión sobre la Justicia para esclarecer los hechos.

Las próximas semanas serán determinantes para el futuro de la causa. El testimonio de Camila Núñez podría marcar un antes y un después en la investigación, y las autoridades no descartan que, de confirmarse ciertos datos, se produzcan nuevas detenciones o imputaciones en el marco del caso.