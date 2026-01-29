Rocío Marengo habló de su maternidad y emocionó al contar cómo su hijo Isidro le cambió la vida: "Soy..."

En la entrevista también se refirió a su embarazo y al proceso que vivió junto a Isidro, que nació un mes antes de lo previsto. Lejos de dramatizar, Marengo lo interpretó como parte de un camino de crecimiento personal: “Hasta eso me lo hizo fácil. Fuimos a neonatología y todo fue aprendizaje, todo crecimiento, todo me hizo bien como persona. Todo el camino de Isi fue difícil, pero fue parte de lo que hoy soy”.

Con una reflexión final, dejó en claro que no cambiaría nada de lo vivido: “Si yo vuelvo a vivir esto no cambio nada, todo me encantó”.

La imagen que publicó Marengo en su feed de Instagram muestra una escena cotidiana y profundamente tierna: Rocío recostada junto a su hijo, que duerme plácidamente luego de la lactancia, en un clima de absoluta paz. Para acompañar la postal, la flamante mamá eligió un mensaje breve pero lleno de sentimiento: “Chiquitito de mamá. Te amo”, escribió, conmoviendo a sus seguidores. Y sumó otra donde se los ve muy cómodos sobre la cama: "¡Nos vamos a quedar en la cama un ratito más!", escribió.

Mientras tanto, el amor que rodea a Isidro también se refleja en su entorno más cercano. En las últimas horas, una influencer amiga de la modelo, Emily Lucius, le dedicó sentidos mensajes al bebé y a Rocío, reforzando el clima de ternura que envuelve este presente tan especial.

“Hola Isi hermoso de las tías. te amamos”, escribió primero. Más tarde, le dedicó unas palabras especiales a su amiga: “No puedo más del amor, felicitaciones mamita que bendición mas hermosa amiga Rocio Marengo”. Y cerró con una reflexión profunda sobre el lazo entre madre e hijo: “Esa conexccion tan increible, maravillosa y íunica. Disfruta cada instante hoy y siempre que estamos de paso”.

Emocionada, plena y atravesada por un amor inmenso, Rocío Marengo vive la maternidad como el gran acontecimiento de su vida y lo cuenta sin filtros, con la honestidad de quien siente que está exactamente donde siempre soñó estar.

Qué había dicho Rocío Marengo sobre la salud de su bebé

Pocos días después del nacimiento de Isidro, Rocío Marengo se refirió al momento más importante de su vida y contó con enorme emoción cómo vivió la llegada al mundo del hijo tan buscado junto al empresario Eduardo Fort, su pareja desde hace más de una década.

El bebé había nacido prematuro, el 3 de diciembre de 2025, motivo por el cual permaneció en el área de neonatología del Sanatorio Otamendi, donde fue recibido por profesionales de la salud.

En este contexto, María Fernanda Callejón habló con Rocío Marengo y compartió el audio que le envió la mamá primeriza en La mañana con Moria, por la pantalla de El Trece. Antes, la panelista de Moria Casán explicó que a Marengo debieron practicarle una cesárea de urgencia, y brindó algunos detalles sobre la salud del recién nacido.

“Isidro Fort Marengo nació en el Otamendi, a las 10 de la mañana y pesó 2,480 kilos”, indicó Callejón y, acto seguido, reprodujo al aire el mensaje de voz de la propia Rocío.

“Tenía la cesárea programada. Empecé el día normal, me hicieron los estudios y me dijeron: ‘Hay que sacarlo’”, explicó entonces la creadora del icónico baile del koala.

“Lo llamamos a Edu, parecía que no llegaba. Entonces vino mi hermana, después llegó Edu. En el momento me asusté, dije: ‘¿Por qué no podemos esperar?’”, continuó Marengo con su relato.

Allí fue cuando detalló, muy emocionada: “Todo fue maravilloso, mejor que programado. Salió de la panza, empezó a llorar y a moverse. Después lo pusieron en mi pecho y se calmó al toque. ¡No lo puedo creer!”.

En cuanto al tiempo que Isidro debía permanecer en neonatología, Rocío Marengo contó que debería estar “unos días”, aunque aclaró, en ese momento, que “está bien”, y explicó que “tiene un aparatito que lo ayuda a respirar”.