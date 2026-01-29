Rocío Marengo habló de su maternidad y emocionó al contar cómo su hijo Isidro le cambió la vida: "Soy..."
Rocío Marengo volvió a conmover a todos con increíbles fotos junto a su bebé Isidro Fort y, en una entrevista exclusiva con Primicias Ya, se abrió como nunca para contar cómo vive la maternidad, el cambio profundo que atravesó y el orgullo inmenso que siente por su hijo. Mirá.
Rocío Marengo atraviesa un presente profundamente movilizante y no oculta la felicidad absoluta que le genera su nueva etapa como mamá. En diálogo exclusivo con Primicias Ya, la modelo habló a corazón abierto sobre la llegada de su hijo, Isidro, fruto de su relación con el empresario, Eduardo Fort y dejó definiciones que conmovieron a todos.
“Estoy muy feliz, me da orgullo ser la mamá de Isi”, expresó con emoción, y remarcó cómo la maternidad transformó por completo su mirada sobre la vida: “Claramente hoy mi vida pasa por él, no me importa nada de lo mío. Lo único que quiero es que pase lo que está pasando, que la gente le dé cariño a él, que le digan cosas lindas, que lo quieran”.
Visiblemente atravesada por este momento, Rocío fue aún más profunda al describir el vínculo con su hijo: “Me cambiaron las prioridades, soy otra. Isi saca mi mejor versión lejos. Dormir con él es re lindo; segundo a segundo lo amo más. Estoy disfrutando mucho este presente tan esperado, tan deseado, que claramente no es nada que ver a lo que yo podría haberme imaginado, es todo mil veces mejor”.
La modelo incluso confesó que la experiencia superó cualquier expectativa previa: “Estoy en un sueño, creo que ni siquiera había llegado a soñar esto. Y me tocó un hijo amoroso, divino, que me lo hace todo fácil”.
En la entrevista también se refirió a su embarazo y al proceso que vivió junto a Isidro, que nació un mes antes de lo previsto. Lejos de dramatizar, Marengo lo interpretó como parte de un camino de crecimiento personal: “Hasta eso me lo hizo fácil. Fuimos a neonatología y todo fue aprendizaje, todo crecimiento, todo me hizo bien como persona. Todo el camino de Isi fue difícil, pero fue parte de lo que hoy soy”.
Con una reflexión final, dejó en claro que no cambiaría nada de lo vivido: “Si yo vuelvo a vivir esto no cambio nada, todo me encantó”.
La imagen que publicó Marengo en su feed de Instagram muestra una escena cotidiana y profundamente tierna: Rocío recostada junto a su hijo, que duerme plácidamente luego de la lactancia, en un clima de absoluta paz. Para acompañar la postal, la flamante mamá eligió un mensaje breve pero lleno de sentimiento: “Chiquitito de mamá. Te amo”, escribió, conmoviendo a sus seguidores. Y sumó otra donde se los ve muy cómodos sobre la cama: "¡Nos vamos a quedar en la cama un ratito más!", escribió.
Mientras tanto, el amor que rodea a Isidro también se refleja en su entorno más cercano. En las últimas horas, una influencer amiga de la modelo, Emily Lucius, le dedicó sentidos mensajes al bebé y a Rocío, reforzando el clima de ternura que envuelve este presente tan especial.
“Hola Isi hermoso de las tías. te amamos”, escribió primero. Más tarde, le dedicó unas palabras especiales a su amiga: “No puedo más del amor, felicitaciones mamita que bendición mas hermosa amiga Rocio Marengo”. Y cerró con una reflexión profunda sobre el lazo entre madre e hijo: “Esa conexccion tan increible, maravillosa y íunica. Disfruta cada instante hoy y siempre que estamos de paso”.
Emocionada, plena y atravesada por un amor inmenso, Rocío Marengo vive la maternidad como el gran acontecimiento de su vida y lo cuenta sin filtros, con la honestidad de quien siente que está exactamente donde siempre soñó estar.
Qué había dicho Rocío Marengo sobre la salud de su bebé
Pocos días después del nacimiento de Isidro, Rocío Marengo se refirió al momento más importante de su vida y contó con enorme emoción cómo vivió la llegada al mundo del hijo tan buscado junto al empresario Eduardo Fort, su pareja desde hace más de una década.
El bebé había nacido prematuro, el 3 de diciembre de 2025, motivo por el cual permaneció en el área de neonatología del Sanatorio Otamendi, donde fue recibido por profesionales de la salud.
En este contexto, María Fernanda Callejón habló con Rocío Marengo y compartió el audio que le envió la mamá primeriza en La mañana con Moria, por la pantalla de El Trece. Antes, la panelista de Moria Casán explicó que a Marengo debieron practicarle una cesárea de urgencia, y brindó algunos detalles sobre la salud del recién nacido.
“Isidro Fort Marengo nació en el Otamendi, a las 10 de la mañana y pesó 2,480 kilos”, indicó Callejón y, acto seguido, reprodujo al aire el mensaje de voz de la propia Rocío.
“Tenía la cesárea programada. Empecé el día normal, me hicieron los estudios y me dijeron: ‘Hay que sacarlo’”, explicó entonces la creadora del icónico baile del koala.
“Lo llamamos a Edu, parecía que no llegaba. Entonces vino mi hermana, después llegó Edu. En el momento me asusté, dije: ‘¿Por qué no podemos esperar?’”, continuó Marengo con su relato.
Allí fue cuando detalló, muy emocionada: “Todo fue maravilloso, mejor que programado. Salió de la panza, empezó a llorar y a moverse. Después lo pusieron en mi pecho y se calmó al toque. ¡No lo puedo creer!”.
En cuanto al tiempo que Isidro debía permanecer en neonatología, Rocío Marengo contó que debería estar “unos días”, aunque aclaró, en ese momento, que “está bien”, y explicó que “tiene un aparatito que lo ayuda a respirar”.