Mario Pergolini sorprendió a Susana Giménez con un insólito pedido que reaviva su histórica pelea

Mario Pergolini sorprendió con un mensaje dedicado a Susana Giménez, un gesto público volvió a poner en agenda una vieja disputa de la televisión argentina y abrió la puerta a un posible gesto inesperado de la diva de los teléfonos. ¿Qué le dijo?

29 ene 2026, 20:33
Este jueves, Susana Giménez celebra sus 82 años y, como suele ocurrir cada aniversario, las redes se llenaron de mensajes de afecto de colegas, amigos y figuras históricas del espectáculo. Sin embargo, uno de los saludos que más llamó la atención fue el de Mario Pergolini, quien decidió dejar atrás viejas tensiones y dedicarle un mensaje cargado de humor, autocrítica y nostalgia.

El conductor compartió en sus redes un video acompañado por imágenes generadas con inteligencia artificial en las que ambos aparecen juntos en distintas escenas ficticias, con un tono cómplice y distendido. En el mensaje, Pergolini hizo referencia directa al histórico enfrentamiento mediático que los separó durante años, surgido en la década del 90 a raíz de comentarios irónicos realizados en Caiga Quien Caiga, que Susana nunca terminó de perdonar.

En ese marco, Mario expresó: “Hoy es 29 de enero y cumpleaños Susana. Sí, esa Susana. Y en el pasado, por lo que dije, por hacerme gracioso tontamente, y a pesar de haber pedido perdón muchas veces, sé que no alcanza”.

Más adelante, el conductor profundizó su reflexión con una mezcla de ironía y arrepentimiento, imaginando una relación que nunca llegó a concretarse: “Pero bueno, hoy es su nuevo cumpleaños y pienso: ‘Mirá, de haberte tratado bien, de haber apostado por esta relación de amistad, si hoy no tendríamos fotos como esta o como esta, o tal vez en la playa, vos con tacos’. No sé por qué salió con tacos. Tomando un café, qué sé yo. Pero no pasó y sé que fue por mi culpa. Lo siento, Susana. Te vuelvo a pedir perdón. Que tengas un lindo cumpleaños. Yo este año voy a apostar para, para que nos veamos”.

El gesto no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó, despertando comentarios sobre la originalidad del homenaje y la posibilidad de una reconciliación pública entre dos figuras clave de la televisión argentina. Un mensaje inesperado, una disculpa pública y una relación que, aunque atravesada por el pasado, todavía despierta curiosidad y debate entre la gente.

Susana Giménez descartó a la China Suárez para su serie y explicó los motivos

Susana Giménez habló sobre la posibilidad de realizar una serie de su vida y sorprendió al descartar de plano a la China Suárez como la protagonista.

"¿La serie cómo viene?", le consultó el cronista de Puro Show (El Trece). "Y están escribiendo el libro", respondió la conductora. "Moria la está terminando por estos días", le comentó el periodista. "Sí, yo sé", contestó la diva.

"¿Quiénes van a ser de Susana? ¿La China Suárez habías dicho alguna vez?", le consultaron y ahí Susana fue tajante: "No, jamás. No, no tiene el physique du rol tampoco".

Y sobre el papel de Sofía Gala en la ficción sobre Moria Casán la conductora la elogió: "Sofía es una actriz genial que puede hacer cualquier cosa. No todas tienen ese don. Sofía es un genio, para mí es un genio".

Y agregó: "Me dijeron que Siciliani estaba idéntica, bueno, yo lo creo porque es un genio Siciliani. Pero dicen que estaba igual a Moria". Y cuando le preguntaron si le gustaría que ella también la interprete, la diva le bajó el pulgar: "No, ya está, no va a hacer dos veces".

