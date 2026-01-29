Mario Pergolini sorprendió a Susana Giménez con un insólito pedido que reaviva su histórica pelea

El gesto no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó, despertando comentarios sobre la originalidad del homenaje y la posibilidad de una reconciliación pública entre dos figuras clave de la televisión argentina. Un mensaje inesperado, una disculpa pública y una relación que, aunque atravesada por el pasado, todavía despierta curiosidad y debate entre la gente.





Susana Giménez descartó a la China Suárez para su serie y explicó los motivos

Susana Giménez habló sobre la posibilidad de realizar una serie de su vida y sorprendió al descartar de plano a la China Suárez como la protagonista.

"¿La serie cómo viene?", le consultó el cronista de Puro Show (El Trece). "Y están escribiendo el libro", respondió la conductora. "Moria la está terminando por estos días", le comentó el periodista. "Sí, yo sé", contestó la diva.

"¿Quiénes van a ser de Susana? ¿La China Suárez habías dicho alguna vez?", le consultaron y ahí Susana fue tajante: "No, jamás. No, no tiene el physique du rol tampoco".

Y sobre el papel de Sofía Gala en la ficción sobre Moria Casán la conductora la elogió: "Sofía es una actriz genial que puede hacer cualquier cosa. No todas tienen ese don. Sofía es un genio, para mí es un genio".

Y agregó: "Me dijeron que Siciliani estaba idéntica, bueno, yo lo creo porque es un genio Siciliani. Pero dicen que estaba igual a Moria". Y cuando le preguntaron si le gustaría que ella también la interprete, la diva le bajó el pulgar: "No, ya está, no va a hacer dos veces".