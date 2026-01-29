¿Wanda Nara embarazada? La firme teoría de su papá Andrés sobre el video que revolucionó las redes

El video de Wanda Nara que generó rumores de embarazo

Sea o no una maniobra para llamar la atención, Wanda Nara volvió a acaparar miradas y a generar especulaciones a partir de una escena que no pasó inadvertida. La conductora de Telefe fue vista en un centro comercial junto a su hija Francesca, y un gesto puntual encendió las alarmas: la pequeña fue registrada dándole un beso en la panza mientras paseaban por distintos locales y compraban ropa de bebé.

La imagen se viralizó en cuestión de minutos y comenzó a replicarse tanto en redes sociales como en programas de espectáculos. Incluso, algunos fueron más allá y se preguntaron si estaría esperando un hijo junto a Martín Migueles.

Desde la cuenta de X de LAM (América TV) no tardaron en hacerse eco de la situación y plantearon la incógnita que recorrió las redes: “Wanda Nara comprando ropa de bebé y su hija le da un beso a su panza. ¿Qué pasa acá?”. Una pregunta que terminó instalándose en la agenda mediática y alimentando aún más las especulaciones.