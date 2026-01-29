A24.com

¿Wanda Nara embarazada? La firme teoría de su papá Andrés sobre el video que revolucionó las redes

Andrés Nara se refirió al video que circuló de su hija Wanda comprando ropa de bebé y dándole la pequeña Francesca un beso en la panza. ¿Embarazada o juego para el público?

29 ene 2026, 20:16
Hace unos días comenzó a circular una noticia, impulsada por la propia Wanda Nara, que insinuaba que estaba embarazada. Su habilidad para generar contenido y quedar rápidamente en boca de todos es innegable, aunque, como ya ocurrió en otras oportunidades, muchos pusieron en duda la veracidad del anuncio.

La imagen que se viralizó en cuestión de segundos la muestra en un centro comercial junto a su hija Francesca, comprando ropa de bebé. En la escena, la pequeña le da un beso en la panza, un gesto que resultó suficiente para que las especulaciones se multiplicaran y el rumor escalara con velocidad en redes sociales.

Sobre el tema se expresó, varios días después, su padre, Andrés Nara, quien compartió su mirada al respecto. Al referirse al video en el que se ve a su hija comprando ropa de bebé, dejó entrever que no toma el rumor como algo certero y sugirió que podría tratarse de un juego mediático: Me parece que ahí está jugando un poco con los medios. No creo, no creo, pero le voy a consultar ”.

Abuelo de siete nietos entre Wanda y Zaira, Andrés también confesó que, más allá de las versiones que circulan, no le desagrada la idea de que la familia vuelva a agrandarse. Con tono relajado y sin ocultar su entusiasmo, dejó en claro que siempre hay lugar para más alegría en el clan y que recibir una nueva noticia de ese tipo sería motivo de celebración.

El video de Wanda Nara que generó rumores de embarazo

Sea o no una maniobra para llamar la atención, Wanda Nara volvió a acaparar miradas y a generar especulaciones a partir de una escena que no pasó inadvertida. La conductora de Telefe fue vista en un centro comercial junto a su hija Francesca, y un gesto puntual encendió las alarmas: la pequeña fue registrada dándole un beso en la panza mientras paseaban por distintos locales y compraban ropa de bebé.

La imagen se viralizó en cuestión de minutos y comenzó a replicarse tanto en redes sociales como en programas de espectáculos. Incluso, algunos fueron más allá y se preguntaron si estaría esperando un hijo junto a Martín Migueles.

Desde la cuenta de X de LAM (América TV) no tardaron en hacerse eco de la situación y plantearon la incógnita que recorrió las redes: “Wanda Nara comprando ropa de bebé y su hija le da un beso a su panza. ¿Qué pasa acá?”. Una pregunta que terminó instalándose en la agenda mediática y alimentando aún más las especulaciones.

