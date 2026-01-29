Cecilia Roth rompió el silencio sobre la escandalosa interna en la serie de Moria Casán: “Muy enojada”

Según relató el conductor de las noches de América TV, la actriz no logra entender el origen de la versión que se instaló. “Está todo bien, no sé de dónde salió, pero ni me quiero enterar”, le dijo Roth en privado. En esa misma línea, De Brito deslizó una posible explicación: “Ella siente que alguien tiró esto para que se hable y para que la vayan a buscar, hagan notas”.

De esta manera, el enojo de Cecilia Roth quedó expuesto no solo en sus palabras, sino también en su actitud frente a las cámaras. Su reacción fue tan clara como contundente cuando, ante la insistencia del cronista, lanzó una frase que resume todo su malestar: “No me provoques”. Una polémica que, lejos de apagarse, promete seguir dando que hablar en el mundo del espectáculo.

Cecilia Roth le contó la verdad a LAM - captura

Cómo fue la impactante transformación de Cecilia Roth para interpretar a Moria Casán en la nueva serie de Netflix

Netflix volvió a sacudir al mundo del espectáculo argentino al mostrar, en diciembre pasado, las primeras postales de una de sus apuestas más comentadas para este 2026: la ficción inspirada en la vida de Moria Casán que tiene previsto su estreno para agosto próximo, dado que el 16 de ese mes La One cumplirá sus 80 años. Así, desde ese momento la expectativa no dejó de crecer y cada detalle que se fue conociendo despertó comentarios, debates y una enorme curiosidad por ver cómo será el retrato audiovisual de una de las figuras más icónicas del país.

En las imágenes difundidas, quien se robó todas las miradas fue Cecilia Roth, completamente transformada para encarnar a Ana María Casanova, tal su verdadero nombre. El impacto fue inmediato: la actriz apareció con un look que la vuelve casi irreconocible y logra una caracterización potente que remite de lleno al universo de Moria. Peluca negra, vestuario cargado de brillo y un imponente tapado de plumas fucsia componen una estética exagerada y glamorosa, fiel al espíritu de la diva.

cecilia roth moria casán

El adelanto no fue casual. El escenario elegido para mostrar por primera vez esta transformación recrea uno de los momentos más emblemáticos de la carrera mediática de Casán: su paso como jurado del Bailando por un sueño. El ciclo, conducido por Marcelo Tinelli, fue durante años una vidriera central de la televisión argentina y tuvo a Moria como una de sus protagonistas indiscutidas, con frases filosas, cruces memorables y una presencia escénica que marcó época.

La serie apostará a un recurso narrativo ambicioso: tres actrices diferentes se pondrán en la piel de Moria Casán para retratar distintas etapas de su vida y su trayectoria profesional. Además de Roth, el proyecto contará con Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, quienes también interpretarán a la vedette y actriz en otros momentos clave de su historia. De este modo, la producción buscará reflejar las múltiples facetas de una figura compleja, provocadora y siempre vigente.

Moria Casán en Netflix Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala serán las protagonistas de la serie Moria Casán en Netflix: Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala serán las protagonistas de la serie. (Foto: Captura de pantalla)

Detrás de cámaras, la ficción está comandada por Javier Van de Couter, quien se desempeña tanto en la dirección como en el guion. El realizador es reconocido por su trabajo en Tesis sobre una domesticación, lo que suma expectativas sobre el enfoque narrativo y estético que tendrá la serie. La producción corre por cuenta de About Entertainment, la compañía liderada por Armando Bo, que vuelve a apostar por un contenido de fuerte identidad local con proyección internacional.