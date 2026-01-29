Cecilia Roth rompió el silencio sobre la escandalosa interna en la serie de Moria Casán: "Muy enojada"
En medio de rumores y reproches por supuestos retrasos y por no estar a la altura del personaje de Moria Casán, Cecilia Roth rompió el silencio y respondió a las acusaciones.
29 ene 2026, 08:37
Cecilia Roth rompió el silencio sobre la escandalosa interna en la serie de Moria Casán: “Muy enojada”
La grabación de la serie sobre la vida de Moria Casán quedó envuelta en una inesperada polémica que estalló días pasados al aire de Intrusos y tuvo como protagonista a Cecilia Roth. Según contaron en el ciclo de América TV, desde la producción del proyecto no estarían del todo conformes con el desempeño de la actriz, cuya participación fue la última en grabarse. De acuerdo a la versión que circuló, la talentosa actriz habría llegado reiteradamente tarde a los rodajes, una situación que habría complicado el cronograma y encarecido los costos de la producción.
El tema rápidamente tomó vuelo y el notero de Intrusos fue en busca de la palabra de la actriz, quien se encontraba en pleno rodaje caracterizada como La One. Por una cuestión contractual, Cecilia Roth no podía hacer declaraciones ante cámara, pero su reacción habló por sí sola: con gestos serios y una mirada incómoda, dejó en claro su malestar frente a lo que se estaba diciendo. La tensión fue tal que los propios productores evitaron dar explicaciones e incluso intentaron frenar la nota en el lugar.
Así las cosas, este miércoles Ángel de Brito llevó el tema a LAM y reveló que se comunicó directamente con la actriz para conocer su versión de los hechos. “Está muy enojada con esto que ocurrió en la nota de Intrusos. Me dijo que fue muy mala leche, por parte del cronista no del programa. Sentía que todo el tiempo la provocaba y la pinchaba”, contó el conductor, dejando en evidencia el fuerte fastidio de Roth.
Embed
De Brito fue más allá y desmintió categóricamente los rumores que circularon. “Ni la echaron, ni le sacaron escenas, ni llegó tarde. Estas son las palabras de ella, después cada uno puede ser lo que quiera”, aseguró. Además, detalló que ese mismo día se realizaba la fiesta de cierre del rodaje y que Cecilia Roth tenía pensado asistir. “Hoy fue la fiesta de final del rodaje y me dijo que va a ir porque se llevó excelente con sus compañeras, Griselda y Sofía”, agregó, y recordó que incluso compartieron una comida con la propia Moria Casán para celebrar el final de las grabaciones.
Según relató el conductor de las noches de América TV, la actriz no logra entender el origen de la versión que se instaló. “Está todo bien, no sé de dónde salió, pero ni me quiero enterar”, le dijo Roth en privado. En esa misma línea, De Brito deslizó una posible explicación: “Ella siente que alguien tiró esto para que se hable y para que la vayan a buscar, hagan notas”.
De esta manera, el enojo de Cecilia Roth quedó expuesto no solo en sus palabras, sino también en su actitud frente a las cámaras. Su reacción fue tan clara como contundente cuando, ante la insistencia del cronista, lanzó una frase que resume todo su malestar: “No me provoques”. Una polémica que, lejos de apagarse, promete seguir dando que hablar en el mundo del espectáculo.
Cómo fue la impactante transformación de Cecilia Roth para interpretar a Moria Casán en la nueva serie de Netflix
Netflix volvió a sacudir al mundo del espectáculo argentino al mostrar, en diciembre pasado, las primeras postales de una de sus apuestas más comentadas para este 2026: la ficción inspirada en la vida de Moria Casán que tiene previsto su estreno para agosto próximo, dado que el 16 de ese mes La One cumplirá sus 80 años. Así, desde ese momento la expectativa no dejó de crecer y cada detalle que se fue conociendo despertó comentarios, debates y una enorme curiosidad por ver cómo será el retrato audiovisual de una de las figuras más icónicas del país.
En las imágenes difundidas, quien se robó todas las miradas fue Cecilia Roth, completamente transformada para encarnar a Ana María Casanova, tal su verdadero nombre. El impacto fue inmediato: la actriz apareció con un look que la vuelve casi irreconocible y logra una caracterización potente que remite de lleno al universo de Moria. Peluca negra, vestuario cargado de brillo y un imponente tapado de plumas fucsia componen una estética exagerada y glamorosa, fiel al espíritu de la diva.
El adelanto no fue casual. El escenario elegido para mostrar por primera vez esta transformación recrea uno de los momentos más emblemáticos de la carrera mediática de Casán: su paso como jurado del Bailando por un sueño. El ciclo, conducido por Marcelo Tinelli, fue durante años una vidriera central de la televisión argentina y tuvo a Moria como una de sus protagonistas indiscutidas, con frases filosas, cruces memorables y una presencia escénica que marcó época.
La serie apostará a un recurso narrativo ambicioso: tres actrices diferentes se pondrán en la piel de Moria Casán para retratar distintas etapas de su vida y su trayectoria profesional. Además de Roth, el proyecto contará con Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, quienes también interpretarán a la vedette y actriz en otros momentos clave de su historia. De este modo, la producción buscará reflejar las múltiples facetas de una figura compleja, provocadora y siempre vigente.
Detrás de cámaras, la ficción está comandada por Javier Van de Couter, quien se desempeña tanto en la dirección como en el guion. El realizador es reconocido por su trabajo en Tesis sobre una domesticación, lo que suma expectativas sobre el enfoque narrativo y estético que tendrá la serie. La producción corre por cuenta de About Entertainment, la compañía liderada por Armando Bo, que vuelve a apostar por un contenido de fuerte identidad local con proyección internacional.