Diego Latorre sorprendió al revelar su costado más chimentero y lanzó una misteriosa frase sobre el futuro de Yanina: "Yo lo sé, pero..."

“Para mí nunca lo imaginé en mi vida, estar posicionado para ganar y mucho menos ganarlo. Yo no soy periodista de raza. Primero jugué al fútbol y después se fue dando”, reflexionó emocionado.

Diego Latorre anticipó novedades sobre el futuro de Yanina y sorprendió con una confesión

Uno de los momentos más interesantes de la entrevista llegó cuando Diego habló de Yanina Latorre, quien lo acompañó durante la ceremonia.

Al preguntarle si le gustaría que su esposa también recibiera un Martín Fierro, no dudó en expresar su deseo: “Quiero que ella gane uno, a ver si para el año que viene como conductora. Ojalá, yo creo que se lo merece también”.

Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando PrimiciasYa le preguntó si conocía alguna novedad sobre el futuro profesional de Yanina.

“Yo lo sé, pero todavía no puedo. Creo que sería una mala actitud de mi parte comunicarlo antes de que lo haga ella”, respondió, dejando abierta la puerta a un anuncio importante.

Y agregó una frase que despertó todavía más expectativa: “Yo creo que en breve, en los próximos días lo va a hacer”.

De esta manera, Diego confirmó que conoce los próximos pasos profesionales de su esposa, aunque prefirió respetar sus tiempos y no revelar detalles antes de que ella misma los comunique.

También destacó el crecimiento de Yanina como conductora y figura de la televisión argentina.

“Es un camino largo. Es muy bueno lo que hace, es también muy original. Creo que tiene una marca, un sello propio, un estilo propio y eso la identifica bastante”, sostuvo. Y completó: “Yo creo que ella ya se ganó un respeto y un terreno”.

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La divertida confesión de Diego Latorre sobre los chimentos de Yanina

Sobre el final de la charla, Diego dejó una de las declaraciones más descontracturadas de la entrevista al reconocer que, puertas adentro, es él quien suele buscar información sobre los escándalos del espectáculo.

“Ella cuando llega a casa se desconecta, no quiere hablar mucho porque hay una carga muy grande también”, explicó sobre la rutina de Yanina después de sus jornadas laborales.

Pero enseguida sorprendió con una confesión: “Yo soy bastante chimentero, chismoso, y a veces quiero que ella me diga algo más de lo que le dice a la gente”.

Entre risas, el comentarista deportivo reveló que ni siquiera él consigue acceder siempre a la información exclusiva que maneja su esposa.

“Pero bueno, ella reserva sus fuentes. A veces me cuenta algo un poquito más, pero generalmente es bastante reservada”, contó.

Así, en una noche marcada por la emoción de su Martín Fierro, Diego Latorre mostró su costado más divertido y dejó una incógnita sobre el futuro televisivo de Yanina, quien, según adelantó su marido, podría dar a conocer novedades en los próximos días.