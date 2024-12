Una declaración que cambia el caso Loan: "Se lo tuvo que..."

En una entrevista con A24, Mónica Millapi manifestó su angustia y confusión respecto al caso. “Muchas veces me hice la pregunta de qué pasó con Loan. Quizá por mi instinto de madre, muchas veces esto me hizo decaer un montón. Sentía como una responsabilidad muy grande que cayó sobre mí, a pesar de que no lo conocía a Loan”, confesó.

La acusada, que está siendo investigada por su posible participación en un plan para sustraer y ocultar al menor, negó haber tenido un vínculo estrecho con Loan Danilo Peña. Según sus palabras, su contacto con el niño fue limitado y fugaz: “Fue poquito el tiempo que pude ver a Loan. No tengo mucho recuerdo de él. Era la primera vez que lo veía. No sabía quién era”.

A pesar de sus declaraciones, la fiscalía sostiene que Millapi habría desempeñado un rol clave en los hechos que derivaron en la desaparición. Se le acusa de haber participado activamente en la distracción del menor y en la falta de supervisión que posibilitó el incidente.

Millapi también detalló los eventos ocurridos el día de la desaparición. Según su versión, ella y otros involucrados llegaron tarde al lugar donde se encontraban. “Prácticamente fuimos para comer. Terminando de comer, nos levantamos y Benítez fue el primero en ir al monte. Mi marido fue después porque recién había terminado de comer y estaba lleno”, explicó.

Fue entonces cuando, según su relato, una mujer identificada como Laudelina Peña la invitó a adentrarse al monte. “Me dijo: ‘Vamos nosotros también a buscar naranjas’. Todos los niños nos siguieron”, afirmó.

Aunque Millapi asegura que sus movimientos no estuvieron relacionados con ninguna acción planificada, la fiscalía describe una situación distinta. Según las hipótesis del Ministerio Público, los imputados habrían actuado de manera coordinada para sustraer al menor y dificultar su localización posterior.

El caso no solo involucra a Mónica Millapi. Junto a ella, otras seis personas están imputadas: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel.

Las autoridades sostienen que todos ellos habrían tenido algún grado de participación en la desaparición de Loan Danilo Peña. Las acusaciones van desde la negligencia hasta la complicidad activa en un presunto plan para ocultar al menor.

Por su parte, Millapi niega rotundamente las acusaciones y asegura que nunca hubo intención de dañar al niño. “No sé si se lo llevaron por un accidente u otra cosa”, expresó, reforzando la idea de que su rol en los hechos no fue premeditado.

La desaparición de Loan Danilo Peña sigue siendo un misterio rodeado de versiones encontradas. Mientras la fiscalía sostiene una teoría de conspiración y negligencia, algunos de los imputados, como Millapi, insisten en su inocencia y apuntan a factores externos.

Lo cierto es que el caso ha generado una fuerte conmoción en la comunidad, con repercusiones mediáticas y sociales que no ceden. Los próximos avances en la investigación serán determinantes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.