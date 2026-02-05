Violenta agresión al periodista Martín Candalaft en plena calle de Palermo: el video
Martín Candalaft fue víctima de una violenta situación en plena calle en el barrio de Palermo, un episodio que quedó registrado en un video que generó fuerte repercusión.
5 feb 2026, 22:41
Un tenso episodio en plena vía pública tuvo como víctima al periodista de policiales Martín Candalaft, luego de que se viralizara un video en el que se lo ve siendo agredido por una mujer mientras caminaba por las calles Bonpland y Gorriti, en el barrio de Palermo.
La grabación, que dura poco más de un minuto, muestra al periodista retrocediendo y esquivando golpes mientras la mujer lo persigue de manera violenta y fuera de control. En medio de la situación, Candalaft intenta frenar la agresión diciendo: “Señora, suélteme”, pero ella redobla los gritos con una acusación directa: “¿Qué me decís ‘negra de m...’?”. El periodista, visiblemente sorprendido, responde con firmeza: “Yo no la toqué”.
Testigos que presenciaron el momento intervinieron para calmar el clima, mientras una persona registraba todo con su celular y le aseguraba: “La filmé”. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, donde generaron impacto y un fuerte debate sobre la agresión que sufrió el periodista.
Acá el video completo de la agresión que sufrí ayer y que, en una burda operación, intentaron hacer pasar como otra cosa.
El video, curiosamente, comienza antes de que la mujer me impacte de atrás y empiece a insultarme y golpearme. En la captura de inicio se me ve a mí de… pic.twitter.com/4U65FpwgQt
Cuál es la versión que dio Martín Candalaft y qué dice la denuncia
Tras la viralización del video de la brutal agresión a Martín Candalaft, el periodista decidió contar su versión públicamente. En sus redes escribió: “Ayer, mientras caminaba por la calle, una mujer me empujó y comenzó a golpearme e insultarme. Al mismo tiempo apareció un hombre grabando".
Minutos después agregó una frase que cambió el tono del episodio: “Luego la mujer desapareció. Yo solo esquivé los golpes. Creímos que era una persona desequilibrada. Ahora veo que era algo armado. Está investigando la justicia (adjunto video en próximo tuit)”.
Más tarde confirmó que avanzó legalmente: “Esta es la denuncia con la descripción de los hechos que realicé ayer y que investiga el fiscal Norberto Brotto”.
Y fue contundente sobre su accionar: “Como queda claro en la denuncia, solo estaba caminando por la calle cuando una mujer me golpea al mismo tiempo que un hombre graba la situación. Nunca le pegaría a una mujer, por eso solo atiné a esquivar los golpes. Iremos hasta las últimas consecuencias para saber quién está detrás de esta maniobra".
Según consta en la denuncia presentada el 4 de febrero, el hecho ocurrió cerca de las 14:15 en la zona de Bonpland y Gorriti. Candalaft relató que, tras salir de un estacionamiento, una mujer lo corrió, lo insultó y comenzó a golpearlo.
De acuerdo a su testimonio, la agresora le gritó: "¿Qué me pegás?, la concha de tu madre, hijo de puta, te voy a matar, ¿Qué me decís negra de mierda?", mientras le lanzaba golpes de puño.
El periodista también aportó imágenes de cámaras de seguridad donde, según explicó, se observa el momento exacto en que la mujer sale corriendo detrás suyo y otras personas comienzan a filmar la escena.
El caso quedó caratulado como “amenaza simple” y ya está en manos de la Justicia, que busca determinar si se trató de un ataque espontáneo o de una situación planificada.