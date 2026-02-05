Violenta agresión al periodista Martín Candalaft en plena calle de Palermo: el video

Minutos después agregó una frase que cambió el tono del episodio: “Luego la mujer desapareció. Yo solo esquivé los golpes. Creímos que era una persona desequilibrada. Ahora veo que era algo armado. Está investigando la justicia (adjunto video en próximo tuit)”.

Más tarde confirmó que avanzó legalmente: “Esta es la denuncia con la descripción de los hechos que realicé ayer y que investiga el fiscal Norberto Brotto”.

Y fue contundente sobre su accionar: “Como queda claro en la denuncia, solo estaba caminando por la calle cuando una mujer me golpea al mismo tiempo que un hombre graba la situación. Nunca le pegaría a una mujer, por eso solo atiné a esquivar los golpes. Iremos hasta las últimas consecuencias para saber quién está detrás de esta maniobra".

Según consta en la denuncia presentada el 4 de febrero, el hecho ocurrió cerca de las 14:15 en la zona de Bonpland y Gorriti. Candalaft relató que, tras salir de un estacionamiento, una mujer lo corrió, lo insultó y comenzó a golpearlo.

De acuerdo a su testimonio, la agresora le gritó: "¿Qué me pegás?, la concha de tu madre, hijo de puta, te voy a matar, ¿Qué me decís negra de mierda?", mientras le lanzaba golpes de puño.

El periodista también aportó imágenes de cámaras de seguridad donde, según explicó, se observa el momento exacto en que la mujer sale corriendo detrás suyo y otras personas comienzan a filmar la escena.

El caso quedó caratulado como “amenaza simple” y ya está en manos de la Justicia, que busca determinar si se trató de un ataque espontáneo o de una situación planificada.