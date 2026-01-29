El incómodo episodio que vivió Christian Petersen con una seguidora al salir del hospital
Tras recibir el alta médica, Christian Petersen relató la inesperada situación que enfrentó al dejar la clínica.
29 ene 2026, 11:19
Christian Petersen atravesó un cuadro crítico por una falla multiorgánica, pero logró salir adelante y hoy comienza a recuperar su rutina con otra mirada sobre la vida. En una entrevista con La Nación, relató un episodio tan inesperado como incómodo que vivió el mismo día en que recibió el alta médica.
"Ser conocido tiene un montón de cosas a favor, pero hay un momento en que necesitás un poco de privacidad, de silencio. Y es muy difícil ese oximorón de 'vivo de esto pero a veces me hace mal'", aseguró el chef al mencionado medio.
El cocinero, en la entrevista, recordó una escena que sucedió apenas salió del hospital. "Cuando salía del hospital yo casi no podía caminar. Salí a las 11 de la noche y viene una señora y me dice: '¿Me puedo sacar una selfie? ¡Estás vivo!'. 'Nos sacamos una selfie, pero yo no puedo ni caminar', le dije", contó.
En cuanto al diagnóstico, Petersen fue claro: "Me dicen que se juntaron varias causas. Estaba intoxicado en Brasil, dicen que puede haber sido dengue o zika; tenía un virus en el corazón, o sea que ya tenía el corazón un poco inflamado; veinte días antes me había hecho una radiografía y (mostraba que) estaba saliendo de una neumonía".
Por último, al ser consultado sobre si volvería a subir al Lanín, respondió sin dudar: "No. Las barrancas de San Isidro son las únicas montañas que voy a subir. 'Volvemos el año que viene', me dijo el guía. No vuelvo ni loco. Dejame al lado del río, de la barranca. Confirmé que soy un camalote, sanisidrense a morir".
Cuál fue el emotivo y significativo paso que dio Christian Petersen tras recibir el alta médica
Se puede decir que Christian Petersen vivió para contarla. Tras casi treinta días de internación por una falla multiorgánica, el cocinero recibió el alta médica el martes 6 de diciembre y tomó la decisión de poner toda su energía en la recuperación y el bienestar.
De regreso en su hogar, el chef transita un período de transformación y ajuste, tanto en lo íntimo como en lo laboral. Con paciencia y el ritmo que demanda la rehabilitación, dio un gesto cargado de emoción: volvió a usar el delantal y comenzó a reactivar el proyecto gastronómico familiar, ese ámbito que siempre fue su sostén y su impulso.
Fue mediante sus redes sociales que mostró la primera preparación casera después de la internación, un instante cargado de significado que eligió compartir con sus seguidores y con quienes lo alentaron en su proceso de mejoría. Lejos de la sofisticación de la alta cocina, Petersen se inclinó por un plato sencillo, reconfortante y pensado para acompañar esta etapa de cuidado.
La elección fue una sopa de pollo con fideos y huevo, a la que agregó un toque de queso cuartirolo para darle cremosidad y sabor. Una receta cálida, hogareña y sin pretensiones, pero con la impronta de un profesional capaz de convertir lo elemental en algo único.
“Paciente: Cris. Pollo, caldo desgrasado de pollo, fideos cabello de ángel, huevo 7′, cuartirola, queso lincoln”, escribió Pertersen en el posteo.