Una funcionaria municipal alcoholizada chocó e intentó "coimear" al agente de tránsito

El incidente ocurrió en la Ruta 7, entre las calles Juan de Garay y Manuela Maison, en el barrio Parque Irigoyen. La mujer se encontraba conduciendo en dirección a Luján, cuando impactó contra un vehículo Chevrolet Blazer gris.

El momento después del accidente quedó registrado por un periodista local, que compartió las imágenes con el medio local LP Noticias.

Ahí se puede observar a la funcionaria claramente alcoholizada y con dificultades para hablar, aunque pese a ello intentó “coimear” al agente de tránsito que le realizó el test de alcoholemia.

“Lo podemos evitar”, le sugiere, pero el oficial le asegura que no puede obviar el testeo “porque hubo un incidente” con su auto. “Bueno, pero es mi auto nomás”, apuntó sin registrar que, además embistió a una camioneta en el camino.

“Escuchame, podemos evitarlo, ¿no? Dale, boludo, dale. ¿Sabés quién soy yo?, ¿sabés que no? ¿No?”, le contesta, entre risas, y luego intenta eludir el control equivocándose a propósito al ejecutar la prueba.

Tras varios intentos y luego de la advertencia del oficial de tránsito de dar por positivo el control, finalmente la mujer lo hace y el resultado fue de 3,21 mg de alcohol en sangre. En la provincia, la ley establece la tolerancia cero para conductores de vehículos.

La funcionaria se desempeña como subsecretaria de Desarrollo Comunitario, que tiene como titular a Mariana Balbi, en el Municipio de General Rodríguez, a cargo del intendente Mauro García.

Un herido en un pierna por el choque

El episodio ocurrió minutos antes de la medianoche y la conductora alcoholizada a bordo de un Chevrolet Corsa blanco se habría cruzado de carril e impactado a la camioneta, hiriendo a una persona.

Tras confirmar su estado de ebriedad, la funcionaria intentó demorar el proceso dentro de su propio vehículo. Luego un policía la llevó al patrullero para su traslado.

Una ambulancia del SAME tuvo que asistir a uno de los pasajeros que viajaba en el Blazer. En tanto, más allá del estado de ebriedad, Szchur no sufrió lesiones.

Más tarde el dueño de la camioneta embestida, Juan Ortíz, relató el suceso: “Con la señora no se podía hablar porque estaba alcoholizada. No quise arrimarme porque iba a ser para discutir, no quise renegar. Me parecía que no se dio cuenta de que había chocado”.

Uno de sus acompañantes, que terminó herido, debe seguir siendo atendido en el Hospital Vicente López por una lesión en una de sus piernas.