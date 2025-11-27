En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
mamá
Violencia
Violencia

Una mamá atacó a una docente y la dejó al borde de perder un órgano: el brutal relato de testigos

La mujer arrastró a la docente por el suelo, por lo cual debió ser hospitalizada. La comunidad educativa se manifestó en la puerta del establecimiento.

La falta de respeto es...: el duro descargo de una compañera de la docente agredida por una madre

"La falta de respeto es...": el duro descargo de una compañera de la docente agredida por una madre

La comunidad educativa de San Martín vive horas de conmoción y furia luego de la brutal agresión que sufrió Karina, una docente de tercer grado de la Escuela Primaria N.º 84, atacada salvajemente por la madre de un alumno al finalizar la jornada escolar.

Leé también Censo nacional docente: ¿Aplica a los no docentes?
censo nacional docente: ¿aplica a los no docentes?

El episodio, que dejó a la maestra con lesiones graves en el rostro y riesgo de perder la visión de un ojo, desató un paro total de docentes en el distrito y una masiva movilización frente a la Jefatura Distrital de Educación.

La escena ocurrió a plena luz del día, en la vereda de la escuela, y fue presenciada por docentes, auxiliares, madres, padres y alumnos. El ataque generó un profundo rechazo en todo el cuerpo docente, que reclama medidas urgentes para garantizar su seguridad y frenar la escalada de violencia contra los trabajadores de la educación.

Según informaron fuentes educativas, la mujer había sido citada para una entrevista y estalló en furia al ingresar. “Estamos viviendo en estos contextos de violencia donde justamente es desprestigiar siempre al otro”, relató Nora, una compañera de la víctima, en diálogo exclusivo con A24.

Embed

Un testimonio que estremece: “El respeto hacia el docente dejó de existir hace mucho tiempo”

Durante la cobertura en vivo de A24, dos docentes del establecimiento, Mónica y Nora, describieron con angustia el clima de violencia que viven a diario.

“El respeto hacia el docente dejó de estar hace mucho tiempo. Nosotras no solo somos maestras de primaria, tenemos cuatro o cinco carreras y seguimos perfeccionándonos. Y no es justo saber si una compañera va a perder el ojo, no es justo por todo lo que estamos pasando”, expresaron las docentes con la voz quebrada.

Ambas explicaron que trabajan en un contexto social muy complejo, donde la agresión hacia el personal escolar se volvió cotidiana. “Ponemos el cuerpo todos los días. Llevamos nuestros materiales, hacemos quinta hora, volvemos a nuestras casas, cuidamos a nuestros hijos. La mayoría somos mamás solteras. Y aun así no alcanza”, afirmó Graciela.

La secuencia del ataque, según confirmaron las docentes, fue tan violenta como repentina: “En momento de la salida escolar, una mamá entra y agarra de los pelos a la colega, la saca y la golpea. El marido estaba afuera y también participó. Es correcto el relato. Fue espantoso”.

Denuncias de abandono y un clima social cada vez más hostil

Las docentes señalaron que la violencia no es un hecho aislado, sino una realidad cada vez más frecuente. “Lamentablemente, la sociedad está muy agresiva. Esto se ve en los medios y en todos lados. Me solidarizo con la gente de la salud que vive lo mismo. Todo lo que es empleado del Estado está manchado por este discurso de odio”, dijo Mónica.

Además, subrayaron que las escuelas de barrios vulnerables están especialmente expuestas. “Estamos en la P51, en La Carcova. La comunidad educativa hace todo para que los chicos aprendan, pero el consumo, la violencia y la crisis nos atraviesan. Y no alcanza. Nunca vi algo así”, lamentó.

Embed

Karina fue trasladada de urgencia y permanece internada con severo daño ocular. Los médicos informaron que lucha por conservar la visión. “Primero, esperamos que se recupere la colega. Ojalá pueda recuperar su ojo”, pidieron sus compañeras, quienes no pudieron evitar quebrarse al aire.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
mamá Violencia Docente Noticias A24
Notas relacionadas
De pelea estudiantil a guerra campal con docentes y padres: el triste desenlace de la directora
Censo docente y salario: ¿Los resultados pueden influir en el sueldo de los docentes?
Revelaron el infierno que vivía el chico asesinado por su novia de 16: "Pollerita de mamá"

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar