La nueva angustia de Marcelo Tinelli: inquietante rumor sobre una difícil decisión que tomó Milett Figueroa

Además, la actriz compartió otro dato significativo: “Parece que Marcelo vuelve a la televisión, está preparando todo para su retorno. Lo único que hoy le quita el sueño es su familia y lo que sucedió en la Justicia con Juanita”. Con esto dejó entrever que, pese al difícil momento personal, Tinelli continúa proyectando su futuro laboral.

Finalmente, Callejón remarcó que no existe una separación formal entre la pareja. “No hay ruptura, hay alejamiento, Milett se corrió para que Marcelo pueda resolver su caos familiar”, concluyó, reforzando la idea de que la prioridad del conductor hoy pasa exclusivamente por su vida personal.

¿Qué dijo Milett Figueroa del conflicto en el clan Tinelli?

En medio del fuerte revuelo que generó el posteo de Juana Tinelli, donde la hija menor de Marcelo Tinelli expuso una profunda interna familiar y reveló haber recibido amenazas, Milett Figueroa rompió el silencio en Intrusos (América TV) y se refirió al tema con cautela. La modelo peruana, pareja del conductor, aseguró que la situación está encaminándose y destacó el amor que existe dentro del clan Tinelli.

“Felizmente todo está solucionándose. Están conversando con la familia”, expresó Milett, mientras pidió no profundizar demasiado sobre el conflicto: “Es algo que prefiero no opinar mucho. No siento que sea un tema que yo deba tocar, pero como compañera, por el amor que siento por él y por la familia, es un tema muy sensible que preferiría no tocar. Pero sé que hay mucho amor, todo se está arreglando en la interna familiar y definitivamente están conversando mucho”.

La actriz reconoció que al principio se sintió angustiada por la situación, aunque ahora todo está más tranquilo. “Él está resolviendo algunos temas laborales y definitivamente familiares, que como toda familia pasa. Bueno, ¿quién no ha pasado por un tema familiar? La diferencia es que somos públicos y la gente se entera de todo”, señaló.

Sobre Juana, Milett fue muy cuidadosa y elogiosa: “La conozco, es una chica con muchos sentimientos, muy sensible y tiene muy buenos sentimientos. Jamás haría nada en contra de su papá, y Marce tampoco. Marce es una persona que cuida mucho a sus hijos, los ama profundamente y es más papá que hombre”.

En cuanto a la supuesta división entre los hermanos Tinelli, Milett lo negó rotundamente. “Hay unión, hay unión. Discusiones tienen todos en la familia, pero hay unión siempre y hay mucho amor, que es lo importante”, afirmó. Y cerró con un mensaje conciliador: “La familia está unida, siempre va a estar unida, porque cuando hay amor, la desunión no existe. Diferencias vamos a tener todos, pero él es un papá excelente, un hombre maravilloso, con muchas responsabilidades, que hace lo que puede con todo el amor”.