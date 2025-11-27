Confirman el calendario de pagos de ANSES: nuevos montos para AUH y SUAF en diciembre

De este modo, tanto las escalas de pago como los límites salariales para acceder al SUAF quedarán ajustados desde diciembre, en línea con el nuevo índice.

Asignaciones familiares de ANSES: cuánto se cobra por SUAF en diciembre 2025

El valor de cada asignación dentro del SUAF se calcula en función del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), definido como la suma de los ingresos mensuales de ambos progenitores.

A través de este sistema, ANSES abona distintos tipos de prestaciones: asignaciones por hijo, por hijo con discapacidad, pagos únicos por nacimiento, adopción, matrimonio y prenatal, entre otras. Están alcanzados trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y otros grupos que reúnen los requisitos de ingresos establecidos.

Con las nuevas escalas de diciembre, todas estas asignaciones recibirán el aumento correspondiente al 2,34%.

Así quedarán las asignaciones según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

Asignación Familiar por Hijo

IGF hasta $948.361: $61.252

IGF entre $948.361 y $1.390.864: $41.316

IGF entre $1.390.864 y $1.605.800: $24.990

IGF entre $1.605.800 y $5.022.048: $12.892

Hijo con Discapacidad

IGF hasta $948.361: $199.434

IGF entre $948.361 y $1.390.864: $141.086

IGF superior a $1.390.864: $89.043

Asignación por Prenatal

IGF hasta $948.361: $61.252

IGF entre $948.361 y $1.390.864: $41.316

IGF entre $1.390.864 y $1.605.800: $24.990

IGF hasta $5.022.048: $12.892

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $71.396

Adopción: $426.877

Matrimonio: $106.904

Maternidad

La prestación no tiene tope de ingresos, ya que el valor se calcula según el sueldo bruto de la trabajadora.

Quiénes pueden cobrar la asignación familiar

Las asignaciones familiares están disponibles para un amplio número de trabajadores y beneficiarios. Pueden acceder: