Previsional
ANSES
AUH
Boletín oficial

Confirman el calendario de pagos de ANSES: nuevos montos para AUH y SUAF en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un ajuste, que actualiza montos, topes y escalas según el ingreso del grupo familiar.

Nuevos montos para AUH y SUAF de ANSES en diciembre (Foto: archivo).

Cambian topes de ANSES y adelantan quiénes serán dados de baja del SUAF (Foto: archivo).

La actualización quedó formalizada mediante la Resolución 361/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se establece un incremento del 2,34% para todas las prestaciones alcanzadas por la movilidad mensual. El ajuste toma como referencia la variación inflacionaria informada recientemente por el INDEC.

El mismo porcentaje se aplicará también a jubilaciones, pensiones y asignaciones como la AUH y la AUE, que forman parte del esquema de movilidad vigente.

Con esta resolución, firmada por el titular de la ANSES, Fernando Omar Bearzi, se actualizan no solo los montos de las prestaciones, sino también los topes y rangos de ingresos del grupo familiar, así como los valores mínimos y máximos según la zona geográfica.

De este modo, tanto las escalas de pago como los límites salariales para acceder al SUAF quedarán ajustados desde diciembre, en línea con el nuevo índice.

ANSES_asignacion

Asignaciones familiares de ANSES: cuánto se cobra por SUAF en diciembre 2025

El valor de cada asignación dentro del SUAF se calcula en función del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), definido como la suma de los ingresos mensuales de ambos progenitores.

A través de este sistema, ANSES abona distintos tipos de prestaciones: asignaciones por hijo, por hijo con discapacidad, pagos únicos por nacimiento, adopción, matrimonio y prenatal, entre otras. Están alcanzados trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y otros grupos que reúnen los requisitos de ingresos establecidos.

Con las nuevas escalas de diciembre, todas estas asignaciones recibirán el aumento correspondiente al 2,34%.

Así quedarán las asignaciones según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

Asignación Familiar por Hijo

  • IGF hasta $948.361: $61.252

  • IGF entre $948.361 y $1.390.864: $41.316

  • IGF entre $1.390.864 y $1.605.800: $24.990

  • IGF entre $1.605.800 y $5.022.048: $12.892

Hijo con Discapacidad

  • IGF hasta $948.361: $199.434

  • IGF entre $948.361 y $1.390.864: $141.086

  • IGF superior a $1.390.864: $89.043

Asignación por Prenatal

  • IGF hasta $948.361: $61.252

  • IGF entre $948.361 y $1.390.864: $41.316

  • IGF entre $1.390.864 y $1.605.800: $24.990

  • IGF hasta $5.022.048: $12.892

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento: $71.396

  • Adopción: $426.877

  • Matrimonio: $106.904

Maternidad

La prestación no tiene tope de ingresos, ya que el valor se calcula según el sueldo bruto de la trabajadora.

Quiénes pueden cobrar la asignación familiar

Las asignaciones familiares están disponibles para un amplio número de trabajadores y beneficiarios. Pueden acceder:

  • Empleados registrados

  • Trabajadores que cobran a través de ART

  • Monotributistas

  • Trabajadores rurales o temporarios

  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

  • Titulares de Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

  • Personas con Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante

  • Jubilados y pensionados del sistema previsional

