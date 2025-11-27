A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TODO MAL

Daniel Gómez Rinaldi se desubicó con Pilar Smith y ella tomó una drástica decisión: "Una falta de respeto"

Daniel Goméz Rinaldi realizó fuertes declaraciones contra Pilar Smith por los Martín Fierro Latino Miami y la periodista accionó rápidamente. "Se pasó 20 pueblos", sostuvo.

27 nov 2025, 14:30
Daniel Gómez Rinaldi se desubicó con Pilar Smith y ella tomó una drástica decisión: Una falta de respeto
Daniel Gómez Rinaldi se desubicó con Pilar Smith y ella tomó una drástica decisión: Una falta de respeto

Daniel Gómez Rinaldi se desubicó con Pilar Smith y ella tomó una drástica decisión: "Una falta de respeto"

La nueva edición del Martín Fierro Latino Miami 2025 dejó que hablar y desató un terrible escándalo entre dos integrantes de APTRA, Pilar Smith y Daniel Goméz Rinaldi. Ante la crítica de Smith por algunas cuestiones que observó del evento, Rinaldi fue durísimo al responderle desde Radio Rivadavia.

"Son todos unos rídiculos. La gorda Piggy que se cree que es... Pilar Smith que dice que es la Susana de Net, mi amor, medís 0,2 Pilar Smith, podes hablar y opinar porque vivimos en un país democrático pero vos no sos Susana Giménez en Net ni Susana Giménez en tu casa", lanzó picante el periodista en charla con Ignacio Ortelli.

Ante estos dichos, Pilar Smith dejó de lado el folclore mediático y decidió enviarle una carta documento a su colega indignada por las palabras con las que se refirió a ella.

"Sorprendida porque lo consideraba y siempre que lo veo tengo buena onda con él, me desencajó por completo. Yo di mi opinión del Martín Fierro Latino, lo que se vio, no puedo entender cómo lo afectó tanto para atacarme de esa manera, para injuriarme. Por eso con mi abogada decidimos mandar la carta documento que ya llegó al lugar donde él trabaja", dijo Pilar en diálogo con Intrusos (América Tv).

"Esto no fue una chicana, fue una injuria y falta de respeto. Chicanas con humor que no ofenden, acá Daniel Gómez Rinaldi me ofendió con lo cual esto no s epuede permitir ni a mí ni a nadie. Yo sé cómo estoy, me quiero y me veo bien, pero hay gente que puede destruir con eso", continuó.

Y fundamentó: "No entiendo por qué me injurió, no se puede hablar de los cuerpos, hay que terminar con esto y sacarlo de la televisión y ser responsable de lo que uno dice en un micrófono. Como me parece que se pasó 20 pueblos, la mejor manera es recurrir a la Justicia".

Smith aclaró que se contactó con Daniel Goméz Rinaldi pero que no tuvo respuesta: "Le escribí y no me contestó y toda la repercusión que tuvo esta injuria. Hay que aprender, es una persona grande, con el cuerpo no, ni el mío ni el de nadie. Esto no es por mí, es por todos", finalizó.

Embed

El pedido de disculpas de Daniel Goméz Rinaldi a Pilar Smith tras la polémica y carta documento

Daniel Goméz Rinaldi habló también con el programa de espectáculos de América TV y reconoció su error al referirse de esa manera a Pilar Smith en medio de la polémica que los enfrentó por el Martín Fierro Latino Miami 2025.

"Le pido disculpas a Pilar que se sintió molesta, estuve mal y le pido disculpas. Me equivoqué, estuve mal", indicó el periodista. Y fundamentó: "Me molestaron muchísimo las críticas al Martín Fierro y cuando Nacho Ortelli me sacó el tema y contesté eso. Contá todo lo bueno también que fue una agrupacion de APTRA, que se reunió a figuras de todas partes, entonces no ves lo bueno".

Y sobre la acción legal de su colega, marcó: "Lo que digo en tele, queda en la tele, no soy de carta documento y abogado pero estoy considerando también. No vi todavía la carta documento. No le escribí a ella. Pilar está muy extremista y yo le pido disculpas por lo mal que estuve, el resto lo ratifico todo".

"Ella critica al Martín Fierro porque no está su amigo Diego Suárez y no lo invitaron, quedó afuera según la comisión de Aptra, entonces por qué no voy a salir cuando critican a algo que pertenezco que es mi trabajo también", finalizó Rinaldi sobre la razón por la que Smith habría cuestionado fuerte al premio.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Pilar Smith Daniel Gómez Rinaldi Premios Martín Fierro Intrusos

Lo más visto