Daniel Gómez Rinaldi se desubicó con Pilar Smith y ella tomó una drástica decisión: "Una falta de respeto"

"Esto no fue una chicana, fue una injuria y falta de respeto. Chicanas con humor que no ofenden, acá Daniel Gómez Rinaldi me ofendió con lo cual esto no s epuede permitir ni a mí ni a nadie. Yo sé cómo estoy, me quiero y me veo bien, pero hay gente que puede destruir con eso", continuó.

Y fundamentó: "No entiendo por qué me injurió, no se puede hablar de los cuerpos, hay que terminar con esto y sacarlo de la televisión y ser responsable de lo que uno dice en un micrófono. Como me parece que se pasó 20 pueblos, la mejor manera es recurrir a la Justicia".

Smith aclaró que se contactó con Daniel Goméz Rinaldi pero que no tuvo respuesta: "Le escribí y no me contestó y toda la repercusión que tuvo esta injuria. Hay que aprender, es una persona grande, con el cuerpo no, ni el mío ni el de nadie. Esto no es por mí, es por todos", finalizó.

El pedido de disculpas de Daniel Goméz Rinaldi a Pilar Smith tras la polémica y carta documento

Daniel Goméz Rinaldi habló también con el programa de espectáculos de América TV y reconoció su error al referirse de esa manera a Pilar Smith en medio de la polémica que los enfrentó por el Martín Fierro Latino Miami 2025.

"Le pido disculpas a Pilar que se sintió molesta, estuve mal y le pido disculpas. Me equivoqué, estuve mal", indicó el periodista. Y fundamentó: "Me molestaron muchísimo las críticas al Martín Fierro y cuando Nacho Ortelli me sacó el tema y contesté eso. Contá todo lo bueno también que fue una agrupacion de APTRA, que se reunió a figuras de todas partes, entonces no ves lo bueno".

Y sobre la acción legal de su colega, marcó: "Lo que digo en tele, queda en la tele, no soy de carta documento y abogado pero estoy considerando también. No vi todavía la carta documento. No le escribí a ella. Pilar está muy extremista y yo le pido disculpas por lo mal que estuve, el resto lo ratifico todo".

"Ella critica al Martín Fierro porque no está su amigo Diego Suárez y no lo invitaron, quedó afuera según la comisión de Aptra, entonces por qué no voy a salir cuando critican a algo que pertenezco que es mi trabajo también", finalizó Rinaldi sobre la razón por la que Smith habría cuestionado fuerte al premio.