Key lime pie casero: el postre fresco y cremoso que cualquiera puede preparar en casa

Para la base

200 g de galletitas tipo vainilla o de vainilla trituradas

80 g de manteca derretida

Para el relleno

3 yemas

1 lata de leche condensada (aprox. 395 g)

Jugo de limas o limones (generalmente entre 100 y 120 ml)

Para la cobertura (opcional)

Crema batida o merengue

La esencia del postre se sostiene en la combinación del jugo de lima con la leche condensada, que al mezclarse generan una crema espesa sin necesidad de incorporar demasiadas técnicas. En muchas recetas se menciona el uso de “key limes”, pero fuera de Estados Unidos suele emplearse lima común o limón, que funcionan del mismo modo y aportan un sabor fresco.

¿Cuál es el paso a paso para lograr un key lime pie firme y cremoso?

El proceso de preparación es uno de los grandes motivos por los que este postre es tan popular. No requiere amasado, no necesita reposos largos y, en la mayoría de las versiones caseras, solo requiere una breve cocción en horno.

Preparar la base: Triturar las galletitas hasta obtener un polvo parejo. Mezclar con la manteca derretida hasta formar una pasta arenosa.

Armar la base: Presionar la mezcla sobre un molde apto para horno, cubriendo el fondo y ligeramente los bordes. Llevar a heladera unos minutos o prehornear durante 8 a 10 minutos.

Mezclar el relleno: Batir ligeramente las yemas. Agregar la leche condensada y el jugo de lima o limón. Integrar hasta obtener una crema lisa.

Rellenar el molde: Volcar la mezcla sobre la base ya firme.

Hornear: Cocinar a baja temperatura entre 10 y 15 minutos, solo hasta que el relleno tome cuerpo.

Enfriar y cubrir: Llevar a heladera mínimo dos horas. Añadir crema batida o merengue justo antes de servir, si se desea.

El resultado final es un pie suave, refrescante y con un equilibrio muy marcado entre lo dulce y lo ácido. El frío es fundamental: potencia la textura y realza el sabor cítrico.

Con qué se puede acompañar y cómo se conserva

El key lime pie se sirve frío y combina muy bien con ralladura de lima, frutas frescas o una fina capa de crema batida. Su textura firme permite cortarlo sin dificultad, algo clave si se lo presenta en reuniones o mesas especiales.

En cuanto a conservación, puede mantenerse en heladera entre dos y tres días en un recipiente tapado. Debido a que contiene lácteos y jugos cítricos, lo ideal es consumirlo fresco para disfrutar su sabor original.