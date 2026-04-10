La dura frase del abuelo de Lucio Dupuy tras la muerte del nene en Comodoro Rivadavia: "No..."
Con fuertes cuestionamientos, Ramón Dupuy se refirió al caso de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia.
El abuelo de Lucio Dupuy, indignado, apuntó contra la madre del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia
“A mi nieto lo mataron igual”, expresó el abuelo de Lucio Dupuy este jueves para referirse a la muerte de Ángel, el pequeño de 4 años en Comodoro Rivadavia. Tras el deceso, la madre se convirtió en el blanco de las acusaciones luego de que las pericias revelaran que el menor presentaba lesiones internas en la cabeza y de que, desde el entorno del padre, la acusaran de maltrato.
En ese marco, Dupuy señaló que hubo “negligencia judicial y de los organismos de niñez”, denunciando la falta de respuesta institucional ante señales de “peligro evidentes”.
El referente destacó que las autoridades suelen ignorar los pedidos de auxilio, a pesar de que “los menores ‘no mienten’ cuando expresan miedo o rechazo”. En el caso del nene chubutense, quien manifestó en un video que circuló su deseo de no estar con su progenitora, Dupuy fue tajante: “Lucio no tuvo la oportunidad de decir que no quería ir. A este nene se lo escuchó y, aun así, no se actuó”, declaró en LN+.
Asimismo, cuestionó los procesos de revinculación familiar, sosteniendo que estos deben ser monitoreados de “forma estricta y constante”. También criticó el sistema de inspecciones, al que calificó como “meros trámites”, argumentando que para conocer la realidad de un hogar, las visitas deben ser sorpresivas: “No podés avisar por teléfono que vas a ir. Tenés que presentarte sin previo aviso”.
El asesinato de Lucio Dupuy
Lucio Dupuy, de 5 años, fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa. Según la investigación, el niño murió a causa de múltiples golpes y abusos.
Su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigail Páez, fueron condenadas en 2023 a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.
La muerte de Ángel: por qué la madre es la principal acusada
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Ángel murió el domingo pasado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, luego de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio en la vivienda donde residía con su madre biológica, Mariela Altamirano. El hecho ocurrió a pocos meses de que un fallo judicial ordenara el proceso de revinculación familiar.
Las primeras pericias forenses determinaron que el niño presentaba lesiones internas en la cabeza, por lo que la causa fue caratulada como “muerte dudosa” y se investiga si las heridas fueron provocadas por golpes. En ese marco, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de la madre, donde se secuestraron celulares y otros elementos de interés para la causa.
Mariela Altamirano quedó señalada como principal sospechosa junto a su actual pareja. En paralelo, desde el entorno del padre se denunciaron presuntos hechos de maltrato y se mencionó la existencia de un video en el que el niño expresaba su rechazo a vivir con su madre. Además, se indicó que la mujer registra antecedentes por hechos de violencia en otras provincias y que previamente se le había retirado la tenencia de otro hijo.