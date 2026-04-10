La dura frase del abuelo de Lucio Dupuy tras la muerte del nene en Comodoro Rivadavia: "No..."

El asesinato de Lucio Dupuy

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Lucio Dupuy, de 5 años, fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa. Según la investigación, el niño murió a causa de múltiples golpes y abusos.

Su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigail Páez, fueron condenadas en 2023 a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.

La muerte de Ángel: por qué la madre es la principal acusada

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Ángel murió el domingo pasado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, luego de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio en la vivienda donde residía con su madre biológica, Mariela Altamirano. El hecho ocurrió a pocos meses de que un fallo judicial ordenara el proceso de revinculación familiar.

Las primeras pericias forenses determinaron que el niño presentaba lesiones internas en la cabeza, por lo que la causa fue caratulada como “muerte dudosa” y se investiga si las heridas fueron provocadas por golpes. En ese marco, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de la madre, donde se secuestraron celulares y otros elementos de interés para la causa.

Mariela Altamirano quedó señalada como principal sospechosa junto a su actual pareja. En paralelo, desde el entorno del padre se denunciaron presuntos hechos de maltrato y se mencionó la existencia de un video en el que el niño expresaba su rechazo a vivir con su madre. Además, se indicó que la mujer registra antecedentes por hechos de violencia en otras provincias y que previamente se le había retirado la tenencia de otro hijo.