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Anunciaron la separación definitiva de Valentina Zenere y Sebastián Ortega: "Querian..."

Finalmente, confirmaron la separación de Valentina Zenere y Sebastián Ortega tras dos años de relación, luego de que salieran a la luz fuertes versiones de infidelidad y diferencias irreconciliables entre ambos.

14 may 2026, 22:29
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Anunciaron la separación definitiva de Valentina Zenere y Sebastián Ortega: "Querian..."

Días atrás comenzaron a circular fuertes versiones sobre la crisis que atravesaban Valentina Zenere y Sebastián Ortega, luego de que surgieran rumores de una presunta infidelidad de él con la modelo Malena Firpo. En un principio, todo parecía moverse en el terreno de las especulaciones y trascendidos, pero con el correr de los días distintos indicios comenzaron a darle cada vez más fuerza a la versión.

El final parecía inevitable, aunque todavía no había una confirmación oficial. En medio de rumores cada vez más fuertes y señales de distanciamiento, fue Pepe Ochoa quien se encargó de anunciar la ruptura de la pareja, poniendo punto final a una relación de dos años.

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Querían cosas diferentes y proyectos diferentes para la vida", inició el relato Ochoa. Sin más, dio a conocer los nombres rutilantes: "Se separaron Sebastián Ortega y Valentina Zenere. Ella allá, él acá, explicó el panelista en LAM (América TV) sobre los aparentes motivos.

Pilar Smith volvió a lo dicho días atrás en los medios, principalmente, por Nancy Duré: Valentina se enteró de que Sebastián Ortega salía con una vecina del country, Malena Firpo”.

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Quién es Malena Firpo

La crisis entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere sumó un nuevo y explosivo capítulo luego de que se difundieran imágenes de la mujer apuntada como la supuesta tercera en discordia. Aunque desde hacía tiempo el tema circulaba entre vecinos de exclusivos countries de zona norte, el escándalo escaló definitivamente cuando el caso llegó a la televisión abierta y se reveló públicamente su identidad.

Fue en Puro Show (El Trece) donde dieron detalles de la versión que vincula al productor con esta mujer desde hace varios años, incluso antes de comenzar su relación con Zenere. Según contó Nancy Duré, la señalada sería Malena Firpo, una modelo y exbailarina de 38 años que actualmente trabaja en el rubro gastronómico y estaría relacionada con una reconocida franquicia de cafeterías.

"Esta mujer, Malena, estaba de novia con un vecino de Sebastián Ortega cuando él estaba soltero. Él le empieza a hablar por redes y entablan una amistad de la que el novio de ella no estaba enterado", explicó la panelista.

Con el correr del tiempo, esa relación habría despertado sospechas dentro del country debido a distintos encuentros y movimientos que no pasaron inadvertidos para vecinos y personas del entorno. Según detallaron en el ciclo matutino, existirían registros de ingresos que comenzaron a generar rumores cada vez más fuertes alrededor del vínculo.

Duré remarcó que no se trataría únicamente de comentarios informales entre residentes, sino de datos concretos vinculados a entradas registradas en el barrio privado. Uno de los puntos que más llamó la atención fue que Malena habría ingresado en más de 20 oportunidades en momentos en los que su entonces pareja no se encontraba allí, algo que empezó a generar comentarios tanto entre vecinos como entre padres del colegio de la zona.

Entre los episodios mencionados, hubo uno que sobresalió especialmente: el 14 de agosto de 2024, fecha del cumpleaños de Ortega, ella habría ingresado al country a las 17.37 y se habría retirado apenas una hora más tarde. Además, también mencionaron un encuentro ocurrido en febrero de 2025, cuando un electricista que trabajaba en ambas propiedades supuestamente la vio salir del lugar.

La última situación que expusieron habría tenido lugar en octubre de 2025. Según relataron, Malena habría visitado nuevamente el country y luego se retiró junto a Ortega mientras su pareja de ese momento estaba de viaje por Europa. Poco después, esa relación terminó cuando comenzaron a aparecer los supuestos registros y crecieron las sospechas.

Malena Firpo

     

 

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