La Justicia puso plazo al Gobierno para que cumpla con la ley de Financiamiento Universitario

El conflicto se profundizó tras las fallidas paritarias del 17 de septiembre. En ese contexto, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron un paro escalonado de 23 días y convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales.

El paro escalonado en la UBA

La medida de fuerza comenzó el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 22 de octubre. El esquema contempla jornadas de paro distribuidas de manera rotativa entre las distintas reparticiones y unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires.

Durante ese período, trabajadores y trabajadoras de la UBA también realizarán actividades de visibilización para sostener el reclamo en cada dependencia y unidad académica.

La Quinta Marcha Federal Universitaria fue convocada para el jueves 15 de octubre. (Foto: archivo)

El planteo central de ADUBA y APUBA es la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. Las organizaciones cuestionan el incumplimiento de la norma por parte del Gobierno nacional y sostienen que esa situación se mantiene desde hace casi un año.

La marcha del 15 de octubre

Las medidas de fuerza continuarán hasta la nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el jueves 15 de octubre. La movilización tendrá como punto central el Palacio de Tribunales y estará acompañada por el reclamo de los gremios para que el Poder Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.