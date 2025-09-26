Crimen de Brenda, Morena y Lara: qué se sabe hasta ahora del triple asesinato narco de Florencio Varela

brenda-lara-y-morena-las-chicas-la-matanza-asesinadas-florencio-varela Triple crimen narco de Lara Gutiérrez (15), Brenda Del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

Hipótesis principal: venganza narco

La investigación apunta a que las jóvenes -Brenda, Morena y Lara- fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta en el Bajo Flores, pero en realidad cayeron en manos de una banda narcotraficante de origen peruano, presuntamente vinculada a la Villa 1-11-14.

La hipótesis más firme habla de una “venganza narco”: el presunto líder, conocido como “Pequeño J”, habría ordenado el secuestro y la ejecución de las chicas en represalia por un robo de dinero y cocaína.

camioneta crimen varela La camioneta en la que trasladaron a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fue incendiada en un descampado.

Los detenidos

Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas por el triple femicidio:

Magalí Celeste González (28)

Miguel Ángel Villanueva (25)

Daniela Iara Ibarra (19)

Maximiliano Andrés Parra (18)

Todos están imputados por homicidio agravado y alojados en el Complejo Penitenciario de Melchor Romero, que cuenta con pabellones de alta seguridad y espacios para actividades educativas y laborales.

por-el-triple-crimen-de-florencio-varela-hay-cuatro-detenidos-foto-policia-de-la-provincia-de-buenos-aires-UBI5EID7TJEYROROKERPKLH3CA Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas por el triple crimen narco de La Matanza: una pareja argentina y una pareja peruana.

La violencia extrema: qué revelaron las autopsias

Los resultados preliminares de las autopsias dejaron al descubierto el nivel de brutalidad del crimen:

Lara Gutiérrez (15) : fue la víctima que recibió mayor saña . Le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda , presentaba cortes en la oreja izquierda y un profundo tajo en el cuello a la altura de la carótida . También intentaron calcinar su cuerpo .

Brenda Del Castillo (20) : tenía fractura de cráneo, aplastamiento macizo facial, heridas punzocortantes en el cuello y un corte transversal en el abdomen de punta a punta realizado post mortem .

Morena Verdi (20): sufrió luxación cervical, golpes en el rostro y fue asfixiada con una bolsa en la cabeza.

Los forenses concluyeron que las tres murieron entre las 3 y las 5 de la madrugada del sábado, pocas horas después de haber sido vistas en la camioneta blanca.

El funeral: un adiós marcado por el dolor

Este viernes desde las 10 horas, los restos de Brenda Del Castillo y Morena Verdi fueron sepultados en el cementerio privado Las Praderas, sobre Camino de Cintura. A las 11, en el cementerio privado Parque Campo Santo de González Catán, familiares y amigos dieron el último adiós a Lara Gutiérrez, la más joven del grupo.

El abuelo de Brenda y Morena, Antonio, conmovió a todos durante el velorio: “No pude derramar ni una lágrima todavía… Me van a ver todos los días en el Congreso. ¿Tan solos nos van a dejar los políticos?”, expresó entre el dolor y la bronca, y agregó que aún confía en la Justicia.

Búsqueda del presunto jefe narco: “Pequeño J”

Mientras las familias despedían a las víctimas, la Policía bonaerense y la PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad) intensificaban los operativos para capturar a “Pequeño J”, identificado como Julio Valdeverde o Julio Noguera, de 23 años y nacionalidad peruana.

Fuentes policiales sospechan que contrató sicarios para ejecutar a las jóvenes y transmitir el crimen en vivo por redes sociales como Telegram, aunque aún no hay registros digitales que lo comprueben.

El miércoles, la Villa Zavaleta, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, se llenó de efectivos en un operativo para capturarlo. Se allanó una parrilla y un departamento en un tercer piso, pero no lograron dar con el sospechoso.

Movilización de “Ni Una Menos”

La indignación por el triple femicidio derivó en un llamado a las calles por parte de la organización Ni Una Menos. La marcha se realizará este sábado a las 16, desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, con el lema: “Este sábado nos movilizamos porque organizamos la bronca en la calle. No hay víctimas buenas ni malas: hay femicidios. ¡El Estado es responsable, ninguna vida es descartable! ¡Vivas, libres y con derecho a decidir nos queremos!”.

El avance de la investigación del triple crimen narco de La Matanza

El nuevo fiscal a cargo, Adrián Arribas, informó que trabajará con celeridad y que ya mantuvo reuniones con el jefe de la Policía provincial y con la DDI departamental.

Por su parte, el fiscal original del caso en La Matanza, Gastón Duplaá, solicitó la colaboración de la PROCUNAR y de la PROTEX (Procuraduría de Trata de Personas) para seguir la pista narco y determinar la posible transmisión en redes del crimen.

El triple femicidio no solo visibiliza la crueldad del narcotráfico en el Conurbano bonaerense, sino también la vulnerabilidad de jóvenes captadas mediante engaños.

Para Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, el modus operandi del crimen “recuerda a escenas de violencia extrema propias de las organizaciones narco que ajustician a quienes consideran desleales”.

La prisión de Melchor Romero

Los cuatro detenidos fueron trasladados al Complejo Penitenciario de Melchor Romero, que tiene capacidad para 576 internos distribuidos en 12 pabellones, con triple alambrado perimetral, 11 puestos de vigilancia, escuela-taller y SUM para visitas.