La sorpresiva declaración de Guido Icardi ante la denuncia de violencia de Wanda Nara a Mauro Icardi

Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi, estuvo este miércoles en el estudio de Intrusos (América TV) y se refirió a los conflictos que mantuvieron en los últimos años su hermano con Wanda Nara.
"En su momento creo que habrá pensando que tenía una familia hermosa. Él estaba con los tres hijos de ella, sus dos hijas... Tenían un proyecto de vida en común y uno se desespera cuando ve que puede perder todo lo que construyó en 11 años", indicó el joven.
Y dejó en claro sobre la distante relación que mantuvo con los dos durante esos años del matrimonio: "Yo no compartí momentos con ellos".
Sobre el fuerte vínculo que genearon los hijos varones de Wanda y Maxi López con Mauro, Guido Icardi explicó: "Creo que lo llamaba papá a Mauro pero porque él se lo ganó. Había muchos videos de cuando empezaron ellos y Mauro los sacaba a los chicos a jugar a la pelota y le decían papi, como que estaba la figura paterna".
Natalie Weber le consultó directo sobre qué sentía al ver a Wanda denunciándolo a su hermano por violencia, a lo que Guido dejó en claro su opinión: "A mí me toca en el sentido que es mi familia. No creo que Mauro sea capaz de hacerle algo a Wanda. Mi hermano será obsesivo con sus cosas pero no creo que llegue a levantarle la mano a Wanda ni que tenga actitudes violentas".
"Él la amaba a Wanda", reconoció. "Ahora es capítulo nuevo (con la China Suárez). No creo que se esté vengando, se va desgastando la pareja con los años y aparece una nueva oportunidad", cerró el hermano del delantero del Galatasaray.
Lara Piro, abogada de Mauro Icardi, salió con todo contra Wanda Nara, después del polémico posteo en X de la conductora donde daba a entender que su ex intentó contactarse con ella de madrugada desde Turquía.
“Me asusta porque habla de una patología grosera por todo lo que inventa”, comenzó Piro en declaraciones al programa Cortá por Lozano (Telefe).
Acto seguido, desmintió las versiones de supuestos chats y videollamadas de su cliente a la ex pareja: “No hubo videollamada, Mauro no habla así, no chatea así. Yo leí los chats de él pidiéndole por favor a Wanda de volver. Ni siquiera gusaneando Mauro habla así".
"Mauro está muy bien y está muy enamorado. Y no era el del video. Y se nota porque tiene toda la nuca tatuada. Pero pues si lo fuera, ¿por qué no lo dejan vivir en paz? Si la que tomó la decisión de separarse fue ella, y él le rogó”, remarcó la letrada sobre el presente sentimental del futbolista.
Y en ese sentido recordó:"¿Ustedes se olvidan que esta es la misma señora que filtró chats sexuales del padre de sus hijos? Imágenes sexuales... Chats donde había una funcionaria en relación a la vida íntima de las nenas”.
Lara Piro adelantó que está próximo a resolverse el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi: “El divorcio sale en pocos días. En pocos días Mauro va a recuperar su aptitud personal y se va a poder casar. Lo sabrá ella o su psicóloga, pero hay que soltar”, concluyó.