Tras las denuncias por violencia, Nacho Levy habló por primera vez: "Voy a empezar un..."

Qué dijo Nacho Levy tras las denuncias contra él

En un texto publicado en Instagram, Nacho Levy reconoció su responsabilidad y aseguró que necesita trabajar sobre sus conductas.

“Necesito pedirles perdón a quienes hayan padecido a mi lado las dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia. Violencia psicológica, que desde adentro no se ve”, expresó.

Además, remarcó que no busca minimizar las acusaciones ni compartir responsabilidades.

“No pretendo salpicar a nadie ni diluir los señalamientos a mi persona en patrones generales, porque tengo clara mi responsabilidad y mi obligación: trabajar en mí, para regular mi ánimo, sanar heridas y poder sumar sin restar.”

El referente social también reveló que atraviesa un momento personal muy difícil y que decidió priorizar su recuperación.

“Profundizaré desde hoy un tratamiento intenso para mi salud mental, que será la prioridad de mis días”, indicó.

“Hay dinámicas emocionalmente violentas”

En otro tramo del comunicado, Levy reflexionó sobre las distintas formas que puede adoptar la violencia en los vínculos.

“A veces no hay golpes, ni delitos, ni crímenes, pero hay dinámicas que sí son emocionalmente violentas”, escribió. También hizo una autocrítica sobre su recorrido dentro del activismo social y feminista.

“Sin detener la marcha, me enfoqué en la obra y descuidé el camino, poniendo ideas por delante de las personas.”