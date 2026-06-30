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Tras las denuncias por violencia, Nacho Levy habló por primera vez: "Voy a empezar un..."

En un texto publicado en Instagram, Nacho Levy reconoció su responsabilidad y aseguró que necesita trabajar sobre sus conductas.

30 jun 2026, 12:15
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Nacho Levy rompió el silencio luego de que se hicieran públicos diversos testimonios que lo señalan por presuntas situaciones de violencia en el ámbito de sus relaciones personales, una situación que además derivó en su desvinculación de La Poderosa.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el dirigente reconoció haber sostenido “dinámicas emocionalmente violentas” en vínculos afectivos, pidió disculpas a quienes resultaron afectadas y anunció que iniciará un tratamiento intensivo para abordar su salud mental.

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Su descargo llegó días después de que la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce denunciara públicamente haber atravesado una relación atravesada por la manipulación emocional, el control y la violencia psicológica.

Si bien en un primer momento la profesional evitó identificar a su expareja, con el correr de las horas comenzaron a circular versiones que señalaban a Levy. Posteriormente, otras mujeres también hicieron públicas experiencias similares, lo que amplificó la repercusión del caso.

Qué dijo Nacho Levy tras las denuncias contra él

En un texto publicado en Instagram, Nacho Levy reconoció su responsabilidad y aseguró que necesita trabajar sobre sus conductas.

“Necesito pedirles perdón a quienes hayan padecido a mi lado las dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia. Violencia psicológica, que desde adentro no se ve”, expresó.

Además, remarcó que no busca minimizar las acusaciones ni compartir responsabilidades.

“No pretendo salpicar a nadie ni diluir los señalamientos a mi persona en patrones generales, porque tengo clara mi responsabilidad y mi obligación: trabajar en mí, para regular mi ánimo, sanar heridas y poder sumar sin restar.”

El referente social también reveló que atraviesa un momento personal muy difícil y que decidió priorizar su recuperación.

“Profundizaré desde hoy un tratamiento intenso para mi salud mental, que será la prioridad de mis días”, indicó.

“Hay dinámicas emocionalmente violentas”

En otro tramo del comunicado, Levy reflexionó sobre las distintas formas que puede adoptar la violencia en los vínculos.

“A veces no hay golpes, ni delitos, ni crímenes, pero hay dinámicas que sí son emocionalmente violentas”, escribió. También hizo una autocrítica sobre su recorrido dentro del activismo social y feminista.

“Sin detener la marcha, me enfoqué en la obra y descuidé el camino, poniendo ideas por delante de las personas.”

     

 

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