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DESCONCIERTO TOTAL

La reacción de Marcelo Tinelli al enterarse del episodio de violencia que sufrió Juanita: "Hablé con ella y..."

En diálogo con La mañana de Lape, Marcelo Tinelli se refirió al dramático hecho que vivió su hija Juanita con su pareja en un boliche.

12 jun 2026, 11:28
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Este viernes en Desayuno Americano (América TV) dieron a conocer un hecho dramático que involucra a Juanita Tinelli y a su expareja, Bautista Cuiña.

Según informó el periodista Carlos Salerno, la hija de Marcelo Tinelli realizó una denuncia por presunta violencia de género tras un episodio que habría ocurrido durante la madrugada en un boliche porteño (Costa 7070). “Ella manifestó haber sido agredida por su expareja en medio de una discusión”, detalló el periodista.

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En La mañana de Lape (América TV), Paula Varela contó que se comunicó con Tinelli para saber más sobre lo sucedido. "Me está escribiendo Marcelo. Está preocupado. Me dice: 'Me enteré por vos'", comenzó diciendo la panelista.

Ante el desconociento por parte del animador, la periodista le compartió la denuncia que realizó su hija contra Bautista. "Yo le envié la denuncia cuando me dice que no sabía nada", precisó.

De inmediato, Varela mencionó que, en medio de un enorme desconcierto por el estado de la joven, el conductor logró contactar a su hija. "Hablé con Juana, recién me contesta, y me acaba de contestar que está bien", fue la respuesta de Tinelli.

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¿Qué dijo el testigo de la pelea entre Juana Tinelli y su pareja?

A raíz de la denuncia que Juanita Tinelli realizó contra su ex, Bautista Cuiña, por un episodio de violencia que se habría producido en el boliche Costa 7070, la joven quedó con custodia policial y deberá presentarse nuevamente ante la Justicia para ampliar y ratificar la denuncia en la Fiscalía de Flagrancia Norte. Según trascendió, el hecho generó preocupación en el boliche donde ocurrió todo, que cuenta con cámaras de seguridad que ya están siendo analizadas por los investigadores.

En paralelo, se conoció la versión de un testigo que habría declarado haber visto una fuerte discusión entre la pareja, aunque sin haber observado golpes, por lo que las cámaras del lugar podrían ser claves para reconstruir lo sucedido. La nota también repasa el breve pero intenso vínculo entre Tinelli y Cuiña, quien proviene de una familia dedicada al rubro de electrodomésticos y que, según se contó, habría terminado la relación en malos términos tras solo cuatro meses de noviazgo.

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