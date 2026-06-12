La reacción de Marcelo Tinelli al enterarse del episodio de violencia que sufrió Juanita: "Hablé con ella y..."

De inmediato, Varela mencionó que, en medio de un enorme desconcierto por el estado de la joven, el conductor logró contactar a su hija. "Hablé con Juana, recién me contesta, y me acaba de contestar que está bien", fue la respuesta de Tinelli.

Embed

¿Qué dijo el testigo de la pelea entre Juana Tinelli y su pareja?

A raíz de la denuncia que Juanita Tinelli realizó contra su ex, Bautista Cuiña, por un episodio de violencia que se habría producido en el boliche Costa 7070, la joven quedó con custodia policial y deberá presentarse nuevamente ante la Justicia para ampliar y ratificar la denuncia en la Fiscalía de Flagrancia Norte. Según trascendió, el hecho generó preocupación en el boliche donde ocurrió todo, que cuenta con cámaras de seguridad que ya están siendo analizadas por los investigadores.

En paralelo, se conoció la versión de un testigo que habría declarado haber visto una fuerte discusión entre la pareja, aunque sin haber observado golpes, por lo que las cámaras del lugar podrían ser claves para reconstruir lo sucedido. La nota también repasa el breve pero intenso vínculo entre Tinelli y Cuiña, quien proviene de una familia dedicada al rubro de electrodomésticos y que, según se contó, habría terminado la relación en malos términos tras solo cuatro meses de noviazgo.