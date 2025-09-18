Violenta pelea entre dos familias: tiros, piedras y un atacante con chaleco antibalas

Embed

Quiénes son los involucrados: familias enfrentadas desde hace años

Según confirmaron fuentes policiales, el conflicto tiene raíces profundas. Los Zárate, que residen en el Lote Hogar Nº38, y los Tejada, provenientes del barrio vecino Los Toneles, mantienen enfrentamientos desde hace al menos dos años. Uno de los antecedentes más graves se remonta al asesinato de Mateo Zárate, ocurrido en esa misma zona.

Los investigadores determinaron que uno de los involucrados en el enfrentamiento fue un adolescente de 16 años, integrante de la familia Tejada, quien portaba el arma de fuego vista en el video. También identificaron al joven de 23 años que utilizó el chaleco antibalas, perteneciente a la familia Zárate.

Captura El hecho ocurrió en San Juan y quedó grabado en un video.

La reacción policial y la investigación en marcha

La Policía de San Juan tomó conocimiento del hecho a partir del material audiovisual difundido en redes sociales. A raíz de la gravedad de las imágenes, se inició una investigación de oficio, con intervención de la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia y con allanamientos realizados en la zona de Chimbas.

A pesar de los procedimientos, las autoridades no lograron secuestrar el arma utilizada en el tiroteo. Sin embargo, avanzan con pericias y declaraciones para identificar a todos los partícipes. La presencia del menor armado dio lugar a la intervención de organismos especializados en casos penales que involucran adolescentes.

GCP7GJKJWFC3VBZYIBIS7KDS34 Facundo Bela, el hombre condenado por el crimen de Mateo Zárate.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la aparición del chaleco antibalas. Las fuerzas de seguridad consultaron a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para determinar la legalidad de su portación. Este tipo de equipamiento se encuentra regulado por la Ley Nacional de Armas y Explosivos, lo que implica que su tenencia sin autorización puede constituir un delito de orden federal.

Por esta razón, el caso derivó en la intervención de autoridades nacionales, que ahora trabajan en paralelo a la Justicia provincial para esclarecer cómo llegó ese chaleco a manos del joven.

Las autoridades siguen trabajando para desarticular estos grupos

Desde el Ministerio de Seguridad sanjuanino indicaron que se están implementando operativos de control en la zona y que se evalúa la posibilidad de solicitar medidas de restricción de acercamiento entre las familias involucradas. No descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

Además, se analiza si alguno de los protagonistas del enfrentamiento tiene antecedentes penales previos o causas abiertas. La investigación buscará establecer no solo responsabilidades individuales, sino también si hay una organización estructurada detrás de estos enfrentamientos.