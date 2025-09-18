En vivo Radio La Red
Policiales
Pelea
familia
San Juan

Violenta pelea entre dos familias: tiros, piedras y un atacante con chaleco antibalas

La rivalidad, que ya tuvo un caso fatal tras el asesinato de un adolescente en 2023, escribió un nuevo capítulo. El hecho ocurrió en San Juan y quedó grabado en un video.

El enfrentamiento tiene detrás un conflicto de vieja data entre dos familias. 

El reciente enfrentamiento en Chimbas, provincia de San Juan, dejó al descubierto una escalada de violencia entre dos familias con un largo historial de disputas. Piedrazos, disparos, golpes de puño, menores armados y hasta un joven con chaleco antibalas formaron parte del caótico episodio registrado en un video, cuyas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado lunes en el interior del Lote Hogar Nº38, y según el informe de la Policía de San Juan, se trató de una pelea entre miembros de las familias Zárate y Tejada, residentes de barrios vecinos. La situación, que tuvo un alto nivel de violencia, generó alarma entre los habitantes y motivó la intervención de autoridades provinciales y federales.

Las imágenes captadas por un vecino muestran con claridad el momento en que varios hombres se enfrentan en plena calle. Se lanzan objetos, se insultan, se agreden físicamente y corren en distintas direcciones. En medio del caos, una mujer aparece arengando a uno de los grupos, incitando a continuar con la violencia.

En un punto del video, un joven exhibe un arma de fuego y realiza disparos hacia el grupo rival. Luego se aleja rápidamente. Instantes después, la misma mujer reaparece para entregarle a otro joven un chaleco antibalas, que este se coloca sin dudar. La escena se desarrolla a plena luz del día y en presencia de múltiples testigos.

Embed

Quiénes son los involucrados: familias enfrentadas desde hace años

Según confirmaron fuentes policiales, el conflicto tiene raíces profundas. Los Zárate, que residen en el Lote Hogar Nº38, y los Tejada, provenientes del barrio vecino Los Toneles, mantienen enfrentamientos desde hace al menos dos años. Uno de los antecedentes más graves se remonta al asesinato de Mateo Zárate, ocurrido en esa misma zona.

Los investigadores determinaron que uno de los involucrados en el enfrentamiento fue un adolescente de 16 años, integrante de la familia Tejada, quien portaba el arma de fuego vista en el video. También identificaron al joven de 23 años que utilizó el chaleco antibalas, perteneciente a la familia Zárate.

Captura
El hecho ocurrió en San Juan y quedó grabado en un video.

La reacción policial y la investigación en marcha

La Policía de San Juan tomó conocimiento del hecho a partir del material audiovisual difundido en redes sociales. A raíz de la gravedad de las imágenes, se inició una investigación de oficio, con intervención de la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia y con allanamientos realizados en la zona de Chimbas.

A pesar de los procedimientos, las autoridades no lograron secuestrar el arma utilizada en el tiroteo. Sin embargo, avanzan con pericias y declaraciones para identificar a todos los partícipes. La presencia del menor armado dio lugar a la intervención de organismos especializados en casos penales que involucran adolescentes.

GCP7GJKJWFC3VBZYIBIS7KDS34
Facundo Bela, el hombre condenado por el crimen de Mateo Zárate.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la aparición del chaleco antibalas. Las fuerzas de seguridad consultaron a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para determinar la legalidad de su portación. Este tipo de equipamiento se encuentra regulado por la Ley Nacional de Armas y Explosivos, lo que implica que su tenencia sin autorización puede constituir un delito de orden federal.

Por esta razón, el caso derivó en la intervención de autoridades nacionales, que ahora trabajan en paralelo a la Justicia provincial para esclarecer cómo llegó ese chaleco a manos del joven.

Las autoridades siguen trabajando para desarticular estos grupos

Desde el Ministerio de Seguridad sanjuanino indicaron que se están implementando operativos de control en la zona y que se evalúa la posibilidad de solicitar medidas de restricción de acercamiento entre las familias involucradas. No descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

Además, se analiza si alguno de los protagonistas del enfrentamiento tiene antecedentes penales previos o causas abiertas. La investigación buscará establecer no solo responsabilidades individuales, sino también si hay una organización estructurada detrás de estos enfrentamientos.

