El dueño de FlyBondi y OCA compró el Grupo Flecha y acelera su expansión en la logística regional

La compañía estadounidense COC Global Enterprise apuntará a potenciar las empresas recientemente incorporadas y hacer sinergia con OCA y Flybondi, otras unidades que integran el holding.

El fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise concretó la adquisición de Grupo Flecha Log, un conglomerado de empresas especializadas en soluciones logísticas integrales, que abarca transporte, seguros, monitoreo de flotas y smartlockers para e-Commerce. Con esta operación, el fondo “profundiza su estrategia para transformarse en un actor de peso en el mercado logístico”, según informó a través de un comunicado.

Grupo Flecha Log incluye a Flecha Log, firma argentina con amplia trayectoria en el sector, especializada en transporte troncal que conecta los principales centros del país. La compañía cuenta con 8.000 empleados y una flota moderna de 7.500 vehículos, entre camiones, furgones cerrados, plataformas, unidades frigoríficas, cisternas y articulados, orientados al traslado de cargas generales, a granel y especializadas.

Leonardo Scatturice, CEO y presidente de COC Global Enterprise, destacó que la compra fortalece la visión de crecimiento regional: “Este es un paso trascendente en nuestra estrategia para convertirnos en un grupo líder en logística en América Latina. Vamos a potenciar a las compañías del Grupo Flecha con incorporación de tecnología y fortalecimiento del management”.

Desde la compañía señalaron que la flota de Grupo Flecha hará sinergia con OCA y Flybondi, otras empresas que integran el holding. “El objetivo es modernizar las compañías, incorporar tecnología y potenciar el management para consolidar el grupo logístico y de transporte más grande de América Latina”, remarcaron.

Un portafolio logístico de alcance regional

La adquisición representa un avance estratégico para consolidar a COC Global Enterprise como uno de los principales operadores logísticos de Argentina y reforzar su posicionamiento en el transporte integral a nivel latinoamericano. La operación suma empresas clave como Expreso del Fin del Mundo, PUDO, Soluciones Logísticas El Movimiento, Arrow y BACS, además de la reciente incorporación de OCA, la mayor firma privada de correo postal del país.

Tras cerrar la operación, COC Global Enterprise alcanza una plantilla superior a 20.000 empleados, una flota conjunta de más de 11.500 vehículos y 32 aviones, y una red operativa con 25 oficinas en 20 países. El acuerdo consolida un portafolio único en la región, impulsado por el proceso iniciado en diciembre con la compra de OCA, empresa con más de seis décadas de trayectoria, 760 puntos de atención en Argentina y 3.500 vehículos.

Dentro del conglomerado incorporado, se destaca Flecha Log por su liderazgo en servicios troncales que enlazan los principales nodos logísticos del país. También sobresale Expreso del Fin del Mundo, enfocada en logística y transporte en la Patagonia, con una flota de 275 vehículos y fuerte presencia regional.

Otro activo clave es PUDO, identificada como la red de smartlockers más grande de Argentina, orientada a soluciones para el comercio digital y la última milla mediante casillas de depósito dinámicas. A esta estructura se suman Soluciones Logísticas El Movimiento, con 200 vehículos; Arrow, especializada en seguridad y monitoreo; y BACS, dedicada al seguro automotor.

Según informó COC Global Enterprise, el grupo delineó una estrategia para identificar y desarrollar empresas de alto potencial, con foco en Estados Unidos y América Latina. El objetivo es liderar el mercado logístico latinoamericano.

