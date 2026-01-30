El dueño de FlyBondi y OCA compró el Grupo Flecha y acelera su expansión en la logística regional

W7PF5E3OW5FJHDGX5LJ56WN3VE Leonardo Scatturice, CEO y presidente de COC Global Enterprise.

Un portafolio logístico de alcance regional

La adquisición representa un avance estratégico para consolidar a COC Global Enterprise como uno de los principales operadores logísticos de Argentina y reforzar su posicionamiento en el transporte integral a nivel latinoamericano. La operación suma empresas clave como Expreso del Fin del Mundo, PUDO, Soluciones Logísticas El Movimiento, Arrow y BACS, además de la reciente incorporación de OCA, la mayor firma privada de correo postal del país.

Tras cerrar la operación, COC Global Enterprise alcanza una plantilla superior a 20.000 empleados, una flota conjunta de más de 11.500 vehículos y 32 aviones, y una red operativa con 25 oficinas en 20 países. El acuerdo consolida un portafolio único en la región, impulsado por el proceso iniciado en diciembre con la compra de OCA, empresa con más de seis décadas de trayectoria, 760 puntos de atención en Argentina y 3.500 vehículos.

OCA y Flybondi, otras unidades que integran el holding.

Dentro del conglomerado incorporado, se destaca Flecha Log por su liderazgo en servicios troncales que enlazan los principales nodos logísticos del país. También sobresale Expreso del Fin del Mundo, enfocada en logística y transporte en la Patagonia, con una flota de 275 vehículos y fuerte presencia regional.

Otro activo clave es PUDO, identificada como la red de smartlockers más grande de Argentina, orientada a soluciones para el comercio digital y la última milla mediante casillas de depósito dinámicas. A esta estructura se suman Soluciones Logísticas El Movimiento, con 200 vehículos; Arrow, especializada en seguridad y monitoreo; y BACS, dedicada al seguro automotor.

Según informó COC Global Enterprise, el grupo delineó una estrategia para identificar y desarrollar empresas de alto potencial, con foco en Estados Unidos y América Latina. El objetivo es liderar el mercado logístico latinoamericano.