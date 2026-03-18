Se filtró el video de la violenta discusión entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón fuera del aire

La respuesta de Callejón fue igual de contundente y terminó de encender la mecha: “De vos me voy a ocupar ahora yo. A mí no me decís más que digo estupideces acá. Bajá un cambio”.

El nivel de tensión fue tal que el conductor interino del programa, Federico Seeber, tuvo que pedir un corte urgente para frenar la escalada. Sin embargo, lo peor vino segundo después.

El video que se filtró muestra que, ya fuera del aire, la discusión se volvió completamente descontrolada. Allí se escucha a Callejón lanzar durísimos insultos: “Sos una conventillera por eso gritás porque no tenés razón”, “vos sos una mierd… de persona”, “sos una basura”, “mentirosa de mierd…”.

Lejos de quedarse callada, Cinthia también respondió con todo: “Con mis hijas no te vas a meter”, “ridícula”, “asquerosa”, entre otras frases igual de explosivas.

Las imágenes dejaron en evidencia un enfrentamiento sin filtro, que sorprendió incluso a quienes estaban presentes en el estudio y que ahora sacude al mundo del espectáculo tras su difusión.

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Cómo es la técnica que usó Cinthia Fernández para saber si está embrujada

En medio de varios cruces y polémicas que viene protagonizando en La mañana con Moria (El Trece), Cinthia Fernández sorprendió, semanas atrás, al animarse a realizar un llamativo ritual en vivo. ¿El objetivo? Determinar si la seguidilla de conflictos que atraviesa tiene que ver con alguna energía negativa o incluso un supuesto hechizo.

Todo ocurrió este jueves, cuando Moria Casán recibió en su programa a Liliana Chelli, una especialista en duendología que suele participar en distintos ciclos televisivos. Sobre el final del envío, la conductora introdujo el ritual que la invitada había anticipado durante toda la mañana: “Si no te quedás sin porongo y sin soplar”.

Con un tono entre místico y divertido, Chelli explicó paso a paso cómo llevar adelante el procedimiento. “La señora de la casa tiene que tener un porongo. Luego despertar al duende, que se se llama Poronguín. Para eso se golpeaba tres veces, no se cachetea”, detalló, mientras en el estudio no faltaron las risas. Frente a las burlas, Moria se mostró tajante: “Esto no es broma, no es un invento que hace, ni con el tomate, la berenjena ni la banana. Es un ritual”.

La explicación continuó con más indicaciones: “Se agarraba dos fósforos, se los pasaba por todo el cuerpo y había que tirarlo del porongo uno por uno sin mirar”, relató la especialista.

Luego, llegó el momento clave del ritual: “Se dejaba los fósforos por unos segundos y se veía si se querían tocar. Si se cruzaban (uno sobre otro) estabas re embrujada. Si quedaban paralelos estábamos bien”.

Tras cumplir con todos los pasos, Cinthia observó el resultado junto a la duendóloga, quien no dudó en dar su veredicto: “Como los fósforos se querían tocar desde la cabecita roja significa que es víctima de habladurías, celos y estar atenta a las traiciones”.

Para cerrar, Chelli fue contundente sobre la situación de la panelista y aseguró sin rodeos que efectivamente “está embrujada”.