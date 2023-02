1M: ¿De qué hablará Alberto Fernández en el Congreso y qué tensiones se anticipan con el kirchnerismo?

Fernández tendrá su último discurso ante una Asamblea Legislativa que encuentra dividido al oficialista Frente de Todos, por las internas en la definición de candidaturas.

"Es un momento de balance de la gestión, es lo que el presidente va a hacer mañana, en su punto de vista, su relato y los números del balance de este año y plantear lo que él ve como futuro. Hay que calmarse un poco, hay que sentarse a escuchar", retrucó la vocera presidencial Gabriela Cerruti a las críticas internas .

La portavoz presidencial es una de las principales operadoras políticas de más cercanía del presidente y participa, junto a otros funcionarios y ministros, del armado del discurso que terminará de escribir el propio presidente, según dijeron a A24.com fuentes del entorno de Alberto Fernández.

El desafío del albertismo

Cerruti retrucó a Larroque, que habló de "doble proscripción", legal y política contra la vicepresidenta, en referencia a las condenas judiciales y al intento de magnicidio y dijo que la reelección de Alberto Fernández no puede ser, y que Cristina es la que tiene mayor cantidad de votos.

Mientras Alberto Fernández se mostraba en un acto por primera vez en meses con el gobernador Axel Kicillof, en Morón, desde la Casa Rosada, Cerruti contraatacó y dijo que "ningún espacio puede vetar" al presidente: "¿Quién dice que él no puede ser candidato?".

"No puede haber proscripciones internas. Por supuesto que puede ser, esa decisión no está tomada y se va a tomar colectivamente pensando en lo mejor para el conjunto", replicó la vocera de Alberto Fernández a las críticas del habitual vocero de La Cámpora.

Otras fuentes que hablan a diario con Alberto Fernández, ante la consulta de A24.com, desafiaron a que si no les gusta la reelección del presidente, que "presenten a Wado De Pedro", el ministro del Interior.

Cerruti insistió: "Si a vos no te gusta un candidato, vamos a internas y presentá otro candidato, de eso se tratan las internas. Las PASO, me parece que son eso, lo que no puede suceder es que digan hay PASO si el candidato es el mío, puede haber todos los candidatos que quieran ir", desafió.

Cerruti insistió en la postura de Alberto Fernández: "hay que aceptar que una PASO es una interna donde los diferentes sectores dicen lo que quieren hacer. Pueden ir a las PASO todos los que quieran. Si sos parte de un gobierno, no podés estar tan en desacuerdo con lo que hace el presidente, porque, sino te hubieras ido", replicó.

La Casa Rosada salió este martes al cruce de las duras críticas lanzadas desde los principales voceros de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que se expresaron en contra de la reelección de Alberto Fernández con declaraciones que la portavoz comparó con la proscripción que denuncia el entorno de la vicepresidenta.

Cerruti dijo que el presidente "no" avala los afiches que empapelaron las inmediaciones del Congreso y que se difundieron en redes sociales impulsando su reelección.

Coletazos de la interna

La dura interna oficialista terminó desmovilizando a la mayoría de los movimientos sociales y agrupaciones kirchenristas que suelen acompañar al presidente en las calles ante cada discurso ante la Asamblea Legislativa.

Esta vez, intendentes del PJ, militantes de La Cámpora y movimientos sociales oficialistas como el Evita y Somos Barrios de Pie, anticiparon que no movilizarán a Congreso porque no están de acuerdo en que el evento termine siendo un lanzamiento a la reelección. La excepción serán algunos sectores del oficialismo liderados entre otros por el funcionario Fernando "Chino" navarro, que si asistirá con columnas en apoyo al presidente.