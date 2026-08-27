Dos nuevos nombres para la Cámara Federal: el Senado aprobó los pliegos de Yadarola y Bertuzzi

Quién es el juez Pablo Yadarola

Pablo Yadarola es juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, un fuero que interviene en investigaciones vinculadas con delitos económicos, financieros, tributarios y aduaneros.

De perfil más reservado, desarrolló prácticamente toda su carrera dentro del Poder Judicial. Entre las causas que pasaron por su juzgado se encuentra la investigación por la denominada valija de Antonini Wilson, en la que procesó a Julio De Vido y Ricardo Echegaray.

Pablo Yadarola, actual juez en lo Penal Económico, se sumará a la estratégica Cámara Federal porteña. (Foto: archivo).

También ordenó en 2019 el secuestro de bienes vinculados a una investigación que incluyó, entre otros objetos, una Ferrari de Diego Maradona.

A diferencia de Bertuzzi, Yadarola consiguió el acuerdo del Senado por unanimidad.

Quién es el juez Pablo Bertuzzi

Pablo Bertuzzi, de 56 años, integra la Sala I de la Cámara Federal desde 2018. Llegó al tribunal mediante un traslado dispuesto durante la gestión del entonces ministro de Justicia Germán Garavano, pero posteriormente debió presentarse a concurso para obtener el cargo de manera definitiva.

Su trayectoria quedó marcada por distintos fallos en causas de corrupción que involucraron al kirchnerismo. Entre otras decisiones, respaldó la continuidad de la causa de los Cuadernos y confirmó procesamientos contra Cristina Kirchner.

Pablo Bertuzzi fue designado por el Senado para integrar de manera definitiva la Cámara Federal porteña. (Foto: archivo).

Su designación había generado resistencia del kirchnerismo, que votó en contra de su pliego durante la sesión de este jueves.

Bertuzzi había sido cuestionado judicialmente por su traslado. En 2020, la Corte Suprema estableció que los traslados de jueces no equivalían a un concurso y que los cargos debían cubrirse mediante los mecanismos correspondientes. A partir de ese fallo, Bertuzzi optó por competir por el cargo y finalmente logró que su pliego volviera a llegar al Senado.

Cómo queda la Cámara Federal

Con las nuevas designaciones, la Sala I queda integrada por Bertuzzi, Yadarola y Mariano Llorens, mientras que la Sala II continúa conformada por Eduardo Farah y Roberto Boico.

Llorens es uno de los jueces con mayor peso institucional dentro del tribunal y actualmente preside la Cámara Federal. Tiene un perfil duro frente al kirchnerismo y una activa participación en la vida institucional de la Justicia.

Farah, por su parte, es un juez de carrera que llegó a la Cámara Federal en 2008 y regresó al tribunal en 2021, después de haber pasado por otros fueros. Boico es el integrante más identificado con el kirchnerismo dentro de la actual composición y llegó a la Cámara durante el gobierno de Alberto Fernández.

La Cámara tiene dos salas integradas originalmente por tres camaristas cada una. Por ahora, uno de los lugares permanece vacante y, ante eventuales empates, las salas pueden convocar a un integrante de la otra para definir una votación.

El Gobierno destacó la renovación de la Justicia

La designación de Bertuzzi y Yadarola forma parte de un proceso más amplio de renovación de cargos judiciales impulsado por el Gobierno.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, celebró la aprobación de los pliegos y destacó que el Senado había dado luz verde a 45 nuevos jueces, 9 fiscales, 12 defensores y un nuevo nombramiento de juez, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

45 nuevos jueces

9 nuevos fiscales

12 nuevos defensores

1 nuevo nombramiento de juez



Como siempre decimos: este triunfo es para el pueblo argentino que merece una justicia que funcione bien, con recursos y herramientas modernas.



La renovación del sistema judicial avanza … pic.twitter.com/XVdXxXRInP — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) August 27, 2026

"Como siempre decimos: este triunfo es para el pueblo argentino que merece una justicia que funcione bien, con recursos y herramientas modernas. La renovación del sistema judicial avanza", sostuvo Mahiques, quien agradeció al presidente Javier Milei.

La renovación de la Cámara Federal es parte del proyecto del Gobierno para avanzar con una reconfiguración de la Justicia Federal, que también contempla cambios en los juzgados de primera instancia y modificaciones en la estructura de la Cámara Federal de Casación Penal.

La nueva composición de Comodoro Py tendrá ahora un papel central en el futuro de las causas de corrupción que tramitan ante la Justicia Federal porteña.