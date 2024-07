"A ver si le sacamos una moneda": el exabrupto de Luis Juez en una reunión del Consejo de la Magistratura

Mientras el moderador le daba la palabra a otro senador, se oye desde el micrófono de Juez: "Es para que esté al tanto... excelente, pero una moneda le vamos a sacar", dice con voz fuerte y clara, aunque no se supo sobre quién hablaba y por qué tema.

"Doctor Juez, tiene el micrófono abierto", indica la voz en off y automáticamente Juez se llamó a silencio.

El senador Luis Juez reflexionó tras la firma del Pacto de Mayo en declaraciones a Cadena 3. "El presidente también va a tener que entender que para viabilizar lo que ayer suscribimos. vamos a necesitar construir unas mayorías parlamentarias", afirmó.

Asimismo, señaló la necesidad de una política exterior más sólida y criticó la actitud del presidente hacia otros líderes mundiales. "No está bien que nosotros ridiculicemos a un presidente porque no nos gusta su color político, su pensamiento, su forma de ser. Nosotros no podemos andar peleándolo con todo el mundo", declaró.