Aborto legal: el Gobierno despegó a Javier Milei de la iniciativa libertaria para derogar la ley

"No es parte de la agenda del Presidente, no es decisión del Presidente y no está impulsada (la iniciativa) de ninguna manera por el Poder Ejecutivo", afirmó Adorni acerca del proyecto en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Según indicaron fuentes oficiales a A24.com, desde el Poder Ejecutivo también evitan quedar vinculados a la iniciativa de los legisladores, teniendo en cuenta que prontamente Javier Milei mantendrá su primer encuentro oficial con el Papa Francisco en el Vaticano, previsto para el próximo lunes.

Derogación del Aborto legal: qué penas se establecerán para las mujeres si prospera la ley

En caso de que avance la iniciativa oficialista contra la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los principales artículos proponen:

Prisión de tres a diez años si el aborto se realiza sin consentimiento de la mujer y hasta quince años , si el aborto fuere " seguido de la muerte ”.

, si el aborto fuere " ”. Reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de muerte”, completa.

El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de muerte”, completa. “Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”, agrega la modificación del artículo 88.

AbortoArgentina (1).jpg Aborto legal: la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue sancionada a fines de 2020 (Foto: France 24).

Los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que "abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo" sufrirán inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena.

El aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”.

Aborto legal: qué pasará con los casos de violación si avanza el proyecto oficialista

Uno de los puntos más polémicos es el referido a los abortos realizados en embarazos originados por una violación:

“Decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica. Sin embargo, dichos casos quedan comprendidos en la redacción propuesta para el artículo 88 del CP, que autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta. En efecto, creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente”, afirma la propuesta.