Sorpresiva actitud de Morena Rial ante el duro enfrentamiento de su papá con el Gobierno

El contundente descargo de Jorge Rial tras la drástica medida del Gobierno

En las últimas horas trascendió que el Gobierno solicitó un allanamiento en los estudios de Carnaval, según informaron en Intrusos (América TV).

En la presentación judicial realizada por el Ejecutivo apuntaron contra Jorge Rial y Mauro Federico, figuras de ese streaming, tras la filtración de audios que vinculan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el presunto cobro de coimas.

En su programa en C5N, el reconocido conductor le dedicó un fuerte descargo a la hermana del Presidente y al Gobierno.

"Somos periodistas y lo único que hicimos fue ejercer nuestro laburo. Parece que ese laburo molestar al poder. Gracias Dios que molesta al poder. Gracias a Dios que molesta al poder porque ese es nuestro laburo: molestar al poder", expresó.

"Esto es una locura. Miren esta denuncia, que inició Patricia Bullirch. Es raro esto. Raro y peligroso. Esto se está convirtieron en un régimen autoritario", remarcó.

"Muchos de los que están en el Gobierno nos decían: 'vamos a rumbo a Venezuela'. Pasó de largo eso. No lo fue con los Kirchner, no lo fue con Macri, no lo fue con Alberto Fernández, lo es ahora, con Jaiver Milei. Señores, esto es lo más parecido a Venezuela. Pocos países se atrevieron a atropellar la libertad de prensa", agregó.

Y, con el estilo picante que lo caracteriza, Rial concluyó: "Nosotros no pedimos coimas. Nosotros no tenemos nada que ver con los que le quitan los subsidios a los discapacitados porque, además de coimero, tenés que ser hijo de p... Y eso es lo que son ustedes: coimeros e hijo de p...".