A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DIRECTA

Sorpresiva actitud de Morena Rial ante el duro enfrentamiento de su papá con el Gobierno

Morena Rial se pronunció en las redes sociales en medio del feroz enfrentamiento de Jorge con el Gobierno por la filtración de los audios de Karina Milei.

3 sept 2025, 13:10
La reacción de Morena Rial ante el duro enfrentamiento de su papá con el Gobierno.
La reacción de Morena Rial ante el duro enfrentamiento de su papá con el Gobierno.

La reacción de Morena Rial ante el duro enfrentamiento de su papá con el Gobierno.

Esta semana estalló un fuerte conflicto en los medios cuando los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico fueron denunciados por el Gobierno nacional bajo la acusación de presunto espionaje ilegal. Como parte del proceso judicial, se solicitó el allanamiento de las oficinas de Carnaval Stream. A la par, la Justicia dispuso una medida para impedir que los periodistas continúen difundiendo audios que, según señalaron, dejarían en evidencia a Karina Milei.

El martes 2 de septiembre, mientras en la Cámara de Diputados la oposición se reunía en la comisión de Libertad de Expresión para manifestar su rechazo a lo sucedido, Morena Rial abrió una ronda de preguntas en Instagram. En ese contexto, un usuario le consultó sobre la situación que estaba atravesando su padre y ella respondió de manera concisa:"Sin palabras. Esto es Argentina".

Leé también

Morena Rial defendió a Nico Vázquez y castigó con todo a Gimena Accardi por la infidelidad: "Prefirió..."

Morena Rial defendió a Nico Vázquez y castigó con todo a Gimena Accardi por la infidelidad: Prefirió...
image

A diferencia de las declaraciones polémicas y sin filtro que suele compartir en sus redes sociales, en esta oportunidad Morena optó por una manifestación de apoyo mucho más sutil. Aunque, fiel a su estilo, decidió ponerle un toque extra al mensaje acompañando la publicación con la canción de Damas Gratis “Quieren Bajarme”, un tema que en uno de sus pasajes hace referencia a la envidia y las frustraciones ajenas.

Desde su última detención, ocurrida a comienzos de este año, la hija del conductor viene procurando mantener a su padre y a su hermana Rocío al margen de cualquier polémica. Por lo general evita mencionarlos y, cuando la insistencia de los cronistas se vuelve inevitable, se limita a remarcar que con ellos está “todo bien, todo tranquilo”. Ahora, en medio del “mal momento” que atraviesa Jorge Rial, eligió demostrar su apoyo de una manera menos efusiva que en otras ocasiones. Queda la duda de si se trató de un pedido de su padre o, simplemente, de una decisión personal.

El contundente descargo de Jorge Rial tras la drástica medida del Gobierno

En las últimas horas trascendió que el Gobierno solicitó un allanamiento en los estudios de Carnaval, según informaron en Intrusos (América TV).

En la presentación judicial realizada por el Ejecutivo apuntaron contra Jorge Rial y Mauro Federico, figuras de ese streaming, tras la filtración de audios que vinculan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el presunto cobro de coimas.

En su programa en C5N, el reconocido conductor le dedicó un fuerte descargo a la hermana del Presidente y al Gobierno.

"Somos periodistas y lo único que hicimos fue ejercer nuestro laburo. Parece que ese laburo molestar al poder. Gracias Dios que molesta al poder. Gracias a Dios que molesta al poder porque ese es nuestro laburo: molestar al poder", expresó.

"Esto es una locura. Miren esta denuncia, que inició Patricia Bullirch. Es raro esto. Raro y peligroso. Esto se está convirtieron en un régimen autoritario", remarcó.

"Muchos de los que están en el Gobierno nos decían: 'vamos a rumbo a Venezuela'. Pasó de largo eso. No lo fue con los Kirchner, no lo fue con Macri, no lo fue con Alberto Fernández, lo es ahora, con Jaiver Milei. Señores, esto es lo más parecido a Venezuela. Pocos países se atrevieron a atropellar la libertad de prensa", agregó.

Y, con el estilo picante que lo caracteriza, Rial concluyó: "Nosotros no pedimos coimas. Nosotros no tenemos nada que ver con los que le quitan los subsidios a los discapacitados porque, además de coimero, tenés que ser hijo de p... Y eso es lo que son ustedes: coimeros e hijo de p...".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Morena Rial Jorge Rial

Lo más visto