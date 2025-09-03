Embed

El fantasma de Lomas de Zamora y una nueva advertencia

La tensión aumentó luego de los hechos ocurridos en Lomas de Zamora, donde una caravana de campaña fue blanco de incidentes y el dispositivo de seguridad del presidente fue duramente cuestionado. A raíz de aquello, el foco principal del operativo en Moreno es la seguridad, tanto del mandatario como de los asistentes al acto.

En este contexto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó una advertencia contundente: “Lo hago responsable de cualquier acto de violencia en Moreno”, expresó en referencia directa a Javier Milei.

https___thumbs.vodgc.net_TNS303092025104805511715124-1756907797 Cómo es el predio del club de Moreno donde Javier Milei cerrará la campaña bonaerense.

Kicillof cuestionó la elección del club Villa Ángela como sede del evento, asegurando que el lugar “no está preparado” para recibir una convocatoria de esa magnitud. También criticó el despliegue de seguridad y lo calificó como “provocador”.

El mandatario provincial fue más allá en sus declaraciones y lanzó duras acusaciones sobre la organización del evento. Según afirmó, en la preparación del acto intervienen “personajes con más prontuario delictivo que experiencia política”.

Para Kicillof, el lugar elegido es “inadecuado”, y denunció que los actos del oficialismo nacional se desarrollan bajo una lógica de provocación sistemática. Aseguró que lo ocurrido en Lomas de Zamora fue producto de una “sospechosa desprotección” al propio presidente, y que si no hubiera intervenido la Policía Bonaerense, “la situación habría sido mucho más caótica”.

También mencionó antecedentes similares en Junín y Corrientes, donde, según su visión, las fallas en la seguridad del equipo presidencial fueron “llamativas”.

Llamado a no asistir y a votar con serenidad

En medio de este clima de tensión política, Kicillof pidió a los vecinos de Moreno que no se acerquen al acto. “Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”, sostuvo.

El gobernador convocó a los ciudadanos a apoyar a Fuerza Patria y a rechazar lo que considera una “política del autoritarismo y la mentira”. Insistió en que el único límite posible al “desenfreno” libertario debe ponerse en las urnas.